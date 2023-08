Nguyễn Phi Hùng hát cổ nhạc, Đạt G ra mắt EP mới

* Nguyễn Phi Hùng hát cổ nhạc

Trong mùa Vu lan năm nay, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng ra mắt bài tân cổ Nghĩa mẹ tình cha do tác giả Lâm Hữu Tặng viết lời ca cổ dựa trên ca khúc Nghĩa mẹ tình cha do chính anh sáng tác.

Nguyễn Phi Hùng hát có sự hỗ trợ của nghệ sĩ Lâm Thành Lập. Ông cũng là người đờn chính cho MV này.

Trước đó, Nguyễn Phi Hùng cũng gây chú ý khi lấn sân hát cổ nhạc với hai bài ca cổ Sầu vương ý nhạc, Tình anh bán chiếu.

* Đạt G gửi gắm thông điệp tích cực về tình yêu qua EP mới

Sau hơn 1 năm kể từ Hula Hula, ngày 17-8, Đạt G cùng 88 Music Entertainment quay trở lại đường đua âm nhạc với EP (đĩa nhạc mở rộng) Tha tim. Đi cùng EP lần này là một triển lãm nghệ thuật thị giác cùng tên do chính anh và ê kip xây dựng và ra mắt, để khắc hoạ rõ nét nhất câu chuyện của EP.

EP lần này, với ca khúc chủ đạo mang tên Nhấc tim anh lên thể hiện trọn vẹn xúc cảm và câu chuyện của Đạt G. Đó là một bản ballad được ươm mầm từ sự khô héo trong tâm hồn. Ca khúc thứ hai Con tim hồi sinh, từ tăm tối, những xúc cảm của ánh sáng và mùa xuân đã đâm chồi, qua những giai điệu trong trẻo và đầy năng lượng. Ca khúc thứ ba Buộc chặt tim yêu, như một lời tạm kết đúc kết lại chuỗi ca khúc với sắc màu của hy vọng. Đây có lẽ là ca khúc nhẹ nhàng nhất anh từng sáng tác và thể hiện.

* Chọn 36 thí sinh tham gia truyền hình thực tế Miss Earth Việt Nam 2023

Miss Earth Việt Nam 2023 sắp chính thức bước vào giai đoạn chọn ra 36 gương mặt tiềm năng bước vào hành trình ghi hình truyền hình thực tế của cuộc thi. Hiện có khá nhiều thí sinh tham gia, có cả thí sinh đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài vẫn quyết tâm về Việt Nam đăng ký dự thi.

Vòng casting trực tiếp sẽ diễn ra vào ngày 18-8, chọn ra 36 thí sinh vào vòng Bán kết. 36 thí sinh này sẽ tham gia 8 tập truyền hình thực tế dưới sự dẫn dắt của 3 huấn luyện viên nổi tiếng gồm: Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 Nguyễn Trần Khánh Vân, Miss Earth Việt Nam 2017 Hà Thu, Siêu mẫu quốc tế 2022 Bùi Quỳnh Hoa. Chương trình sẽ loại 4 thí sinh, còn lại 32 thí sinh bước vào Đêm chung kết dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 10-2023.

* Lộ diện các thí sinh nổi bật đêm thi đầu tiên Miss Grand Vietnam 2023

Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 đã đi được gần nửa chặng đường.

Vietnam Beauty Fashion Fest 5 đã được diễn ra thành công. Hàng loạt thiết kế nổi bật đã được trình làng với 3 BST ấn tượng từ các NTK Võ Thanh Can (BST Catchy), Ivan Trần (BST Rose Thorns), Hoàng Tony (BST Glorious).

Top 5 Người đẹp Thời trang đã lộ diện với những cái tên: Đặng Hoàng Tâm Như, Phạm Thị Ánh Vương, Bùi Thị Thanh Thuỷ, Nguyễn Ngọc Thanh Ngân, Bùi Thị Thục Hiền.

4 cô gái đầu tiên lọt vào Top 5 đề cử Best in Swimsuit gồm: Nguyễn Hồng Diễm, Nguyễn Thị Thu Hằng, Bùi Khánh Linh, Lê Hoàng Phương. Gương mặt còn lại trong Top 5 Best in Swimsuit sẽ được khán giả bình chọn trên cổng bình chọn của cuộc thi.

Người chiến thắng 2 phần thi này sẽ được công bố trong Đêm Chung kết Miss Grand Vietnam 2023 diễn ra vào 27-8. Thí sinh chiến thắng danh hiệu Best in Swimsuit sẽ vào thẳng top 20 chung cuộc.