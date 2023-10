Nhà xe Thành Bưởi tạm ngưng chở khách từ 29-10

Sáng 29-10, phóng viên Báo SGGP liên hệ đến số điện thoại nhà xe Thành Bưởi, đặt vé đi tuyến TPHCM – Đà Lạt. Tuy nhiên, nhân viên thông báo đã ngưng tuyến vận chuyển khách nêu trên.

Đồng thời, các tuyến khác như: TPHCM – Cần Thơ, Đà Lạt – Cần Thơ cũng đã tạm ngưng. Với khách đặt chỗ từ trước, nhà xe liên hệ để hoàn tiền. Riêng hàng hóa, nhà xe vẫn nhận vận chuyển.

Trước đó, tối 28-10, trang Fanpage của nhà xe này cũng thông báo ngừng vận chuyển hành khách từ 5 giờ ngày 29-10. Nội dung bài đăng nêu lý do không có máy chủ, dữ liệu làm thủ công sai sót nhiều, ảnh hưởng tới khách…

Ngày 26-10, Công an TPHCM phối hợp Công an quận Bình Thạnh, Công an quận 5 và Công an TP Thủ Đức đồng loạt kiểm tra trụ sở Công ty TNHH Thành Bưởi (đường Lê Hồng Phong, quận 5); các chi nhánh ở đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh và đường Võ Nguyên Giáp, TP Thủ Đức. Qua kiểm tra, công an thu giữ nhiều tài liệu.

Trước đó, ngày 30-9, tại Km48 Quốc lộ 20, ô tô khách giường nằm 50F-004.83 của nhà xe Thành Bưởi do Hoàng Văn Tính lái lưu thông hướng Dầu Giây - Đà Lạt, đã va chạm đuôi xe tải 60C-345.13 lưu thông cùng chiều, sau đó tiếp tục lao sang bên trái đường, va chạm ô tô khách 16 chỗ 86B-015.75 (nhà xe Hải Đăng) lưu thông hướng ngược lại. Vụ việc khiến 5 người chết, 5 người bị thương và 3 ô tô hư hỏng.

Kiểm tra thiết bị giám sát hành trình, xe Thành Bưởi khi va chạm chạy tốc độ 69km/giờ và vượt quá quy định. Sau đó, công an đã khởi tố, bắt giam tài xế Tính về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, dữ liệu giám sát hành trình đã ghi nhận chiếc xe khách 50F-004.83 của nhà xe Thành Bưởi gây tai nạn trên QL20 qua tỉnh Đồng Nai, đã vi phạm tốc độ 496 lần trong 3 tháng, từ tháng 5 đến tháng 7-2023.

Sau đó, Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện yêu cầu kiểm tra toàn diện việc chấp hành quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô với doanh nghiệp, hộ kinh doanh có phương tiện và người liên quan vụ tai nạn.