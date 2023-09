Nhạc sĩ Vũ Thành An trao tác quyền gia tài âm nhạc cho học trò làm thiện nguyện

Theo đó, người được nhạc sĩ Vũ Thành An tin tưởng trao lại sở hữu tác quyền sáng tác âm nhạc đặc biệt này chính là ca sĩ Ngọc Châm - một người học trò mà ông rất yêu quý, xem như truyền nhân của mình. Mục đích của việc này là để ca sĩ Ngọc Châm thay ông dành số tiền tác quyền âm nhạc trên vào mục đích hỗ trợ những nghệ sĩ khó khăn, tôn vinh những tài năng nghệ thuật.

Tại buổi công bố trao tác quyền, nhạc sĩ Vũ Thành An đã đọc tâm thư do ông viết tay trong đó nêu rõ: "Thời gian tới, Vũ Thành An sẽ chuyển nhượng toàn bộ quyền sở hữu (không giới hạn về không gian và thời gian), trên môi trường internet toàn cầu... các tác phẩm do Vũ Thành An sở hữu sang Công ty cổ phần bảo vệ quyền tác giả Quốc tế Việt - Mỹ mà đại diện là ca sĩ Ngọc Châm...".

Chia sẻ về mối nhân duyên giữa mình và cô học trò Ngọc Châm, nhạc sĩ Vũ Thành An kể, cách đây gần 2 năm, ông tình cờ đọc được câu thơ mà Ngọc Châm viết trên mạng xã hội, đại ý là “em không dám tham vọng, mà chỉ xin ước vọng”. Đọc câu thơ này, nhạc sĩ Vũ Thành An bảo, ông lập tức bị lôi cuốn bởi nhìn ra được đó thực sự là một tư tưởng lớn, nghe thì tưởng như một câu nói bình thường nhưng lại cho thấy người viết ra nó có tính khiêm nhường đáng trọng.

Tác giả của Anh đến thăm em đêm 30 tự nhận, những người có tài thường có tính kiêu ngạo và những năm tháng còn trẻ, ông cũng vậy. Chính từ sự đồng cảm với câu thơ của Ngọc Châm mà sau đó, nhạc sĩ Vũ Thành An đã cùng cô phát triển tứ thơ đó thành bài hát Em không dám tham vọng. Sau bài hát này, ông còn cùng với Ngọc Châm viết nên một số ca khúc khác, trong đó có thể kể đến Mùa thu ngày ấy tìm nhau và Giai nhân. Nhạc sĩ Vũ Thành An không ngần ngại đặt hy vọng rằng cô sẽ không chỉ tiếp nối mình trên bước đường nghệ thuật mà còn cả trong những việc làm thiện nguyện, thể hiện sự nhân ái với cuộc đời.

Cũng trong lần trở về này, nhạc sĩ Vũ Thành An sẽ thực hiện một đêm nhạc nhỏ dành cho những người yêu mến mình vào tối 9-9-2023 tại Hà Nội.