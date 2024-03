Nhạc Việt 2024: Đa dạng và hấp dẫn

Nhộn nhịp sản phẩm

Ngay những tháng đầu năm 2024 đã có nhiều ca sĩ tung sản phẩm mới, phong phú thể loại, báo hiệu một năm năng động của thị trường nhạc Việt. Không chỉ độc đáo về mặt chất lượng, nhiều album đánh dấu sự đa năng của nghệ sĩ khi có thể vừa sáng tác, vừa hát và sản xuất.

Có thể kể đến những cái tên như Hứa Kim Tuyền, Only C tự sáng tác và sản xuất toàn bộ các ca khúc trong album mới; Orange với album CAM’ON gồm 12 ca khúc đa thể loại: pop, ballad, R&B, cổ điển; Mỹ Anh cũng ra album đầu tay Em với 9 bài hát đều mang phong cách R&B/Soul. Hay như Trung Quân Idol ra album Người đang yêu phát hành song song nhạc số và đĩa CD với đầy đủ ấn phẩm phụ như photobook, sticker, photocard…

Nhóm DTAP hứa hẹn sẽ có những dự án âm nhạc đặc biệt trong năm 2024

Bên cạnh album, các ca sĩ còn tung ra hàng loạt MV với các hình thức và nội dung lạ, thu hút sự chú ý của công chúng, như Hòa Minzy có MV Kén cá chọn canh, Đức Phúc tung Lên chùa cầu duyên, Song Luân - Đạt G với Anh thích em như vậy, ca - nhạc sĩ Quang Hùng MasterD có Thủy triều, Phan Mạnh Quỳnh có Sau lời từ khước, Hoàng Tôn cũng tung liên tục 2 MV Say và Cô đơn, Bích Phương với MV Nâng chén tiêu sầu…

Nổi bật trong số những ca sĩ ra mắt sản phẩm mới là Sơn Tùng M-TP với MV Chúng ta của tương lai. Trở lại với đường đua âm nhạc lần này, Sơn Tùng M-TP triển khai nhiều hoạt động quảng bá đầy chuyên nghiệp cho ca khúc. Anh cho ra mắt bộ Merchandise (vật phẩm gắn với ý nghĩa ca khúc) và dòng thẻ ngân hàng độc đáo mang tên Be the sky (sky là tên cộng đồng người hâm mộ Sơn Tùng M-TP). Ngoài ra, ngay trước thời điểm ra mắt MV, chàng ca sĩ trẻ cũng giới thiệu mô hình sân khấu 7-minute stage độc đáo với thời lượng biểu diễn chỉ 7 phút nhưng lại đầy tự do trong sáng tạo.

Gen Z và ưu thế trẻ

Năm 2023 các ca sĩ nỗ lực tung ra nhiều sản phẩm nhưng mức độ đầu tư có phần giảm sút, tinh giản quy mô về mặt hình ảnh lẫn chiến lược truyền thông. Xu hướng “nghe nhạc” chiếm phần lớn, các nền tảng streaming âm nhạc ghi nhận số liệu tăng trưởng tốt và phản ánh đúng trọng tâm âm nhạc.

Nhưng đến 2024, tình hình đã có nhiều thay đổi, theo đánh giá của nhóm DTAP (nhóm sản xuất âm nhạc nổi tiếng hiện nay), năm nay, các nghệ sĩ sẽ sản xuất âm nhạc với nhiều tính toán, chiến thuật, chiến lược hơn trước đây. Các dự án âm nhạc sẽ chuyên nghiệp hơn, có lớp lang rõ ràng, quy củ hơn. “Về tính chất âm nhạc, năm nay chắc chắn sẽ đa dạng, nhiều màu sắc hơn nữa vì sau thành công của năm 2023 các nghệ sĩ trẻ đã tự tin, mạnh dạn đầu tư hơn. Họ bớt chạy theo xu hướng mà nỗ lực trở thành những người tạo ra xu hướng… thế hệ nghệ sĩ Gen Z nay đã trưởng thành và họ sẽ bắt đầu cùng các thế hệ đi trước chung tay phác họa nên bức tranh của âm nhạc Việt Nam”, đại diện nhóm DTAP chia sẻ.

Còn theo nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng, âm nhạc nói riêng và nghệ thuật nói chung có mối quan hệ chặt chẽ với các diễn biến kinh tế và xã hội. Trong những năm gần đây, tình hình kinh tế của thế giới và cả Việt Nam có nhiều biến động theo chiều hướng đi xuống, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống âm nhạc. “Tần suất và quy mô biểu diễn trong các sự kiện nghệ thuật giảm; sức sản xuất các bài hát và album của nghệ sĩ cũng giảm theo. Tuy nhiên, trong sự khó khăn cũng xuất hiện nhiều điểm sáng mới, theo tôi đó là quy luật tất yếu của sự phát triển. Cụ thể, ngày càng có nhiều ca sĩ, nhất là người trẻ có khả năng vừa sáng tác, vừa hát và sản xuất ca khúc. Việc làm chủ được quy trình sản xuất âm nhạc tạo nên những điểm mới về cá tính, thẩm mỹ âm nhạc, đồng thời biến những khó khăn về mặt tài chính trở nên dễ thở hơn khi làm chủ được quy trình”, nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng phân tích.

Nhìn nhận về hướng đi tương lai của các ca - nhạc sĩ trẻ, nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng đánh giá: “Thực ra, nhận định các nghệ sĩ Gen Z có phong cách mới mẻ, trẻ trung là so với trong nước, còn thực tế đây là những phong cách đã thịnh hành trên thế giới, không phải cái gì mới lạ. Hiện một số bạn trẻ bắt đầu sáng tác nhạc dựa trên các chủ đề về văn hóa, bản sắc dân tộc. Theo tôi, đây mới chính là hướng đi mang đến cái mới lạ, độc đáo của các bạn, bởi văn hóa dân tộc vốn đã là đặc sắc, có nét riêng biệt sẵn rồi. Không những thế, điều này còn giúp giữ gìn bản sắc văn hóa thông qua âm nhạc, sẽ dễ được đón nhận nếu làm nghiêm túc, chỉn chu”.

TIỂU TÂN