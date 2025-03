Nhận 75,6 tỷ đồng của Tập đoàn Phúc Sơn, cựu Chánh Văn phòng Huyện ủy Mang Thít khai gì?

Trong kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn – Tập đoàn Phúc Sơn do Nguyễn Văn Hậu làm Chủ tịch HĐQT, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định bị can Đặng Trung Hoành (cựu Chánh Văn phòng Huyện ủy huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) nhận số tiền từ Nguyễn Văn Hậu lên đến 75,6 tỷ đồng.