Nhận được 200 triệu đồng chuyển nhầm vào tài khoản, nam sinh trình báo công an tìm người trả

Thấy điện thoại báo tài khoản ngân hàng được cộng 200 triệu đồng từ một tài khoản lạ, em Đoàn Quang Vinh vội báo với bố mẹ đến trình báo lực lượng công an xã để tìm người chuyển nhầm trả lại.

Chiều 13-3, thông tin từ Công an xã Kỳ Khang (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, ngày 12-3, Công an xã Kỳ Khang tiếp nhận trình báo của em Đoàn Quang Vinh (sinh năm 2006, trú thôn Sơn Hải, xã Kỳ Khang, học sinh lớp 12A2, Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu) về việc tài khoản cá nhân của em bất ngờ nhận được số tiền 200 triệu đồng từ một số tài khoản lạ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Kỳ Khang đã xác minh làm rõ chủ nhân số tài khoản chuyển tiền đến là L.T.H.N. (sinh năm 1992, trú TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) và làm rõ mục đích, lý do chuyển tiền vào tài khoản em Vinh là do nhầm lẫn số tài khoản.

Công an xã Kỳ Khang đã liên hệ với chủ nhân số tiền chuyển nhầm và đã yêu cầu cung cấp thông tin liên quan, đồng thời liên hệ với công an địa phương nơi cư trú để được hướng dẫn nhận lại số tiền trên.

DƯƠNG QUANG