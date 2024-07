Nhận thưởng nửa tỷ đồng nếu cung cấp thông tin để bắt kẻ sát hại 2 mẹ con ở Hải Dương

Ngày 4-7, Công an TP Chí Linh, Hải Dương có thông báo sẽ thưởng 500 triệu đồng cho người dân cung cấp thông tin có giá trị, phục vụ công tác truy tìm, truy bắt được đối tượng Dương Đình Luyện (sinh năm 1985, trú tại khu dân cư Mật Sơn, phường Chí Minh, TP Chí Linh) là nghi phạm sát hại dã man 2 mẹ con ở phường Văn An, TP Chí Linh.

Luyện có đặc điểm nhận dạng là nốt ruồi cách 3cm trên trước mép phải. Khi bỏ trốn, Luyện mặc áo phông cộc tay có cổ màu xanh, quần bò màu xanh; đi xe máy hiệu SH màu trắng, BKS: 34B2-706.86.

Công an TP Chí Linh đảm bảo thông tin người dân cung cấp sẽ được đảm bảo bí mật, an toàn. Công an kêu gọi Dương Đình Luyện ra đầu thú, trình diện với cơ quan chức năng sẽ được hưởng sự khoan hồng của Pháp luật. Mọi hành vi che dấu cho Dương Đình Luyện sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Qua điều tra, cơ quan công an làm rõ, năm 2015, Luyện quen biết và sinh sống như vợ chồng với chị T.T.N.A. (sinh năm 1993, ở khu dân cư Tường, phường Văn An, TP Chí Linh) và có 1 con chung vào năm 2016. Sau đó, 2 người chia tay.

Đến khoảng năm 2021, Luyện quen biết và kết hôn với chị Đ.T.G. (sinh năm 1994 ở phường Văn Đức, TP Chí Linh) và có 1 con nhỏ.

Một số hình ảnh về nghi phạm Dương Đình Luyện

Sau khi Luyện và chị T.T.N.A. không còn quan hệ tình cảm, 2 người thỉnh thoảng xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 13 giờ 50 phút ngày 23-6, Luyện đi ô tô bán tải màu xanh đến nhà của mẹ con chị T.T.N.A. Lúc này, ngoài chị T.T.N.A. còn có mẹ đẻ của chị là bà L.T.H. (sinh năm 1964). Luyện đã dùng hung khí đâm nhiều nhát vào người hai mẹ con chị T.T.N.A. khiến cả 2 tử vong. Gây án xong, Luyện lái ô tô bỏ trốn và bỏ lại xe tại một khu ruộng thuộc khu dân cư Miễu Sơn, phường Thái Học, TP Chí Linh.

NGUYỄN QUỐC