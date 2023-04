Nhật Bản phạt các công ty điện vi phạm luật chống độc quyền

Theo đó, Công ty Chugoku Electric Power Co bị phạt khoảng 70,7 tỷ yen, Chubu Electric Power Co và công ty con 27,56 tỷ yen và Kyushu Electric Power Co với 2,76 tỷ yen. Theo Ủy ban Công bằng thương mại, các công ty điện đã thỏa thuận với nhau để từ chối các khách hàng lớn mới, trong đó có các doanh nghiệp lớn, không nằm trong các khu vực mà họ thường xuyên cung cấp điện, làm suy yếu tính cạnh tranh trên thị trường. Thỏa thuận trên được các công ty điện lực áp dụng ít nhất từ tháng 10-2018 đến tháng 10-2020.