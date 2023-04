Nhiều điểm đến hấp dẫn

Lần đầu tiên giảm giá, khuyến mãi

Kỳ nghỉ năm nay, tại các khu du lịch lớn diễn ra sự kiện khá thú vị là khuyến mãi, giảm giá. Đây là việc chưa từng xảy ra từ trước tới nay.

Một số khu du lịch tại TP Đà Lạt và vùng phụ cận đưa ra hàng loạt chương trình khuyến mãi “giờ vàng” nhằm kích cầu khách đi tham quan, như Điểm tham quan núi Langbiang sẽ miễn phí trà, cà phê tại nhà hàng đỉnh Rada trong ngày 26-4; Điểm du lịch thác Datanla miễn phí vé vào cổng tham quan, xe trượt khứ hồi trong khung giờ từ 11 giờ đến 14 giờ ngày 27-4 và ngày 28-4; Khu du lịch Thung lũng Tình yêu giảm 50% giá vé tham quan cho tất cả du khách trong ngày 27-4 và từ 15 giờ đến 17 giờ ngày 28-4; Khu du lịch Thung lũng Vàng miễn phí vé tham quan cho du khách từ 15 giờ đến 18 giờ từ ngày 24-4 đến ngày 27-4, giảm giá 50% mọi khung giờ trong ngày 28-4…

Dịp lễ được dự báo là nắng nóng nên dự kiến khách đi tắm biển Vũng Tàu sẽ đông. Tuy nhiên, đại diện một số khu du lịch trên địa bàn cho biết, đợt này sẽ triển khai nhiều gói ưu đãi, giảm giá, nên khả năng lượng khách sẽ tăng từ 30%-50%. Nét mới về hạ tầng phục vụ cho du khách là TP Vũng Tàu đang chỉnh trang lại một phần khu đất 28ha ở Bãi Sau để làm bãi tắm công cộng, lắp đặt các trụ tắm nước ngọt miễn phí phục vụ người dân và du khách. Sau khi tháo dỡ các công trình trái phép và hệ thống hàng rào ở khu vực Bãi Sau, không gian biển đã thông thoáng hơn rất nhiều so với trước.

Vui chơi nhưng phải an toàn

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Thuận, đến thời điểm này, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, phục vụ, công tác đảm bảo an toàn cứu hộ, đuối nước... đều được các cơ sở kinh doanh du lịch chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng phục vụ du khách. Trong khi đó, trước diễn biến mới của dịch Covid-19, hầu hết các điểm du lịch, nghỉ dưỡng tại tỉnh Bình Thuận đã chuẩn bị các phương án phòng chống từ kinh nghiệm của những năm trước.

Ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Công an tỉnh, UBND TP Huế, các huyện, thị xã tiến hành kiểm tra các cơ sở lưu trú, các đơn vị lữ hành và các điểm đến trên địa bàn tỉnh. Việc kiểm tra nhằm tiến hành nhắc nhở duy trì chất lượng dịch vụ của các cơ sở lưu trú; niêm yết bảng giá đã đăng ký, bán đúng giá niêm yết; tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn về phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm tại cơ sở ăn uống, khu, điểm du lịch tại địa phương…

Còn tại TP Đà Nẵng, sở du lịch phối hợp tổng rà soát lực lượng cứu hộ, hệ thống các biển báo, vệ sinh môi trường tại bãi biển; quán triệt các hộ kinh doanh dịch vụ cam kết không chèo kéo, “chặt chém”, bán hàng theo giá niêm yết…

Rộn ràng lên rừng xuống biển

Tại Đà Nẵng, Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills lần đầu triển khai lễ hội Happy Songkran - Thailand Festival (lễ hội té nước) với các hoạt động trải nghiệm văn hóa và ẩm thực đặc sắc. Điểm nhấn của lễ hội chính là “cuộc chiến” té nước sôi nổi, vui nhộn. Bên cạnh đó, du khách sẽ được đàn ca, nhảy múa và thưởng thức những món ăn đậm chất Thái như Tomyum, gỏi đu đủ Tom Sam, hủ tiếu xào kiểu Thái Pad Thái… Theo ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Sun Group Vùng Miền Trung, công ty chuẩn bị chuỗi sự kiện với mong muốn mỗi lần du khách đến đây sẽ có những trải nghiệm mới lạ, như lễ hội Thailand Festival diễn ra vào tháng 4, lễ hội văn hóa Hàn Quốc diễn ra vào tháng 5 và tháng 6, lễ hội văn hóa Pháp tổ chức vào tháng 7.

Festival Nghề truyền thống Huế lần thứ 9-2023 với chủ đề “Tinh hoa Nghề Việt” diễn ra vào đúng dịp lễ, với sự tham gia của 69 làng nghề, cơ sở nghề và trên 350 nghệ nhân, bàn tay vàng đến từ các làng nghề nổi tiếng trong cả nước, tương ứng với 21 nhóm nghề.

Tại Quảng Ninh, điểm nhấn là chương trình Carnaval Hạ Long 2023 dự kiến được tổ chức vào tối ngày 30-4, tại đường Võ Nguyên Giáp. Sa Pa cũng có nhiều hoạt động, như lễ hội diễu hành đường phố “Mộng mị Sa Pa” với sự góp mặt của 750 diễn viên là nghệ nhân dân gian, người dân Sa Pa và huyện Tam Đường (Lai Châu).

Ông Nguyễn Đắc Thủy, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Phú Thọ thông tin, dự kiến dịp này tỉnh sẽ đón khoảng 8 triệu lượt khách. Địa phương đã bố trí người hướng dẫn du khách đến tham quan thêm các khu vực khác như đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, đền Mẫu Âu Cơ (thuộc khu di tích Đền Hùng) để tránh cho khu trung tâm lễ hội Đền Hùng bị quá tải.

Tại tỉnh Vĩnh Long, các điểm tham quan, du lịch như Khu du lịch Vinh Sang, Nhà dừa CocoHome Vĩnh Long, một số điểm tham quan nhà vườn trái cây đã chỉnh trang để phục vụ khách du lịch trong dịp nghỉ lễ. Ông Nguyễn Trung Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Long Hồ, cho biết, các điểm du lịch trên địa bàn huyện đã được đơn vị chuyên môn tiến hành kiểm tra; yêu cầu các điểm tham quan, du lịch đảm bảo chất lượng, công khai giá cả…

Trong khi đó, tại vùng đất cực Nam - tỉnh Cà Mau, nhiều hoạt động vui chơi, giải trí nhằm thu hút khách tham quan đã sẵn sàng. Theo đó, Ngày hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ III gồm các hoạt động: Thi làm bánh dân gian dâng Đức Quốc Tổ, chế biến các loại bánh dân gian; trưng bày các sản phẩm OCOP. Dự báo, dịp này tỉnh Cà Mau đón khoảng 110.000 lượt khách, tăng gần gấp đôi so với năm ngoái.

Còn tại tỉnh Kiên Giang, dự kiến lượng du khách ước đạt trên 500.000 lượt, khoảng 18%-20% trong số đó là khách quốc tế, chủ yếu là khách Trung Quốc, Hàn Quốc, Đông Âu... Các điểm đến hấp dẫn của địa phương này gồm: thành phố Hà Tiên, khu du lịch quần đảo Nam Du, khu du lịch Ba Hòn Đầm, Vườn quốc gia U Minh Thượng; TP Phú Quốc… Với diễn biến thời tiết nắng nóng gay gắt như năm nay, thì các địa điểm có biển sẽ là ưu tiên hàng đầu của nhiều du khách.

Hàng không - Tại sân bay Tân Sơn Nhất: So với cùng kỳ năm 2022 Từ ngày 28-4 đến 3-5 có 4.466 chuyến bay (tăng 18%), với 755.910 hành khách (tăng 32%). Trong đó, có 1.380 chuyến bay quốc tế với 255.715 hành khách; 3.086 chuyến bay quốc nội với 500.195 hành khách - Tại sân bay Nội Bài: Ngày cao điểm nhất (29-4): có 580 chuyến bay (205 chuyến quốc tế, 375 chuyến quốc nội). Ngày cao điểm: 96.000 lượt khách (28.000 lượt khách quốc tế, 68.000 lượt khách quốc nội). - Tại sân bay Đà Nẵng: Từ ngày 28-4 đến 4-5 sẽ có 1.573 chuyến bay cất, hạ cánh. Bến xe So với cùng kỳ năm 2022 - Bến xe Miền Tây: tổng các ngày lễ sẽ có 9.830 lượt xe (tăng 145%) với 233.980 lượt khách (tăng 146%). - Bến xe Miền Đông mới: tổng các ngày lễ sẽ có 1.498 lượt xe (tăng 41%) với 25.963 lượt hành khách (tăng 45%). - Bến xe Miền Đông cũ: có 2.500 lượt xe (tăng 114%) với 52.880 hành khách (tăng 120%). Đường sắt Tăng cường 52 đoàn tàu. Trong đó đoàn tàu chạy từ TPHCM - Hà Nội sẽ tăng 2 tàu là SE11/SE12 Đồ họa: NGỌC MINH