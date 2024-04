Nhiều dự án trong Khu kinh tế Dung Quất kéo dài cả thập kỷ do vướng mặt bằng

Nhiều dự án tại tỉnh Quảng Ngãi kéo dài nhiều năm liền do vướng mặt bằng.

Dự án đường giao thông trục chính nối trung tâm phía Bắc và phía Nam đô thị Vạn Tường có tổng vốn đầu tư gần 400 tỷ đồng, chiều dài gần 10km. Công trình được khởi công xây dựng vào năm 2014, dự kiến hoàn thành sau 4 năm.

Tuy nhiên, đến nay đã 10 năm nhưng công trình mới thi công đạt hơn 83% tổng giá trị xây lắp. Nhiều vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng tại các xã Bình Trị và Bình Hải, thuộc huyện Bình Sơn nhiều năm liền đã không được giải quyết dứt điểm khiến dự án kéo dài.

Tuyến đường liên trục cảng Dung Quất vẫn đang thi công

Nguyên nhân là chưa di dời, giải tỏa mặt bằng, trong đó, tại gói thầu số 13 đoạn Km3+761,12-Km4+278 và đoạn từ Km4+660-Km4+760; gói thầu số 14 đoạn từ Km1+940-Km3+761,12 còn 16 nhà dân và đất nằm trong phạm của tuyến chính vẫn chưa được di dời, giải tỏa.

Tại Dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường trục vào Khu công nghiệp phía Đông Dung Quất (tuyến số 6) có tổng mức đầu tư 63 tỷ đồng. Đây là trục giao thông rất quan trọng kết nối Quốc lộ 24C, mở hướng khai phá tiềm năng phía Đông của Khu kinh tế Dung Quất. Sau 10 năm đầu tư công trình vẫn còn ngổn ngang, dự án dừng hoạt động thi công từ năm 2021 đến nay.

Dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường trục vào Khu công nghiệp phía Đông Dung Quất vẫn còn dở dang sau 10 năm đầu tư, xây dựng

Phần nền đường trên tuyến đường vào Khu công nghiệp phía Đông Dung Quất hiện chỉ mới thi công đắp đất nền đường đạt 80% khối lượng, phải tạm dừng thi công do vướng mặt bằng ở nhiều vị trí; phần cầu vượt mới chỉ thi công phần mố, trụ cầu và lao dầm đối với hai trụ 1 và 2, riêng nhịp vượt qua đường ống dẫn sản phẩm của Nhà máy lọc dầu Dung Quất chưa thể triển khai thi công do phương án đảm bảo an toàn cho tuyến ống vẫn chưa được thống nhất.

Ngay cả Dự án đường trục liên cảng Dung Quất 1 thuộc địa phận xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn cả hai giai đoạn 1 và 2 sau nhiều năm thi công vẫn dở dang. Sau nhiều năm triển khai, đến nay giá trị khối lượng xây lắp giai đoạn 1 của dự án thực hiện được khoảng 64,5%; giai đoạn 2 được UBND tỉnh Quảng Ngãi giao đất để triển khai thi công năm 2021, đến nay mới chỉ thực hiện được hơn 48%.

Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư Vạn Tường

UBND huyện Bình Sơn cũng báo cáo tiến độ, kết quả triển khai Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Vạn Tường (giai đoạn 1) với tổng dự toán là 276 tỷ đồng, tổng diện tích 21,35ha và cơ sở hạ tầng đồng bộ như công trình giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình dân dụng và hệ thống cấp điện. Đến nay, đã chi trả tiền bồi thường cho 271/275 hộ và bàn giao cho đơn vị thi công với diện tích khoảng 23,9ha; còn lại 4 hộ/0,1ha đang vướng mắc, chưa thống nhất nhận tiền bồi thường và chưa bàn giao mặt bằng thi công dự án.

Ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, chỉ đạo tại hiện trường

Ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết các vướng mắc về mặt bằng đã tồn tại kéo dài, cản tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm trong Khu kinh tế Dung Quất, làm giảm hiệu quả đầu tư, không phục vụ tốt nhu cầu dân sinh và hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn.

Ông Trần Phước Hiền đề nghị Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất, UBND huyện Bình Sơn và các cơ quan liên quan phải nhìn nhận khâu quan trọng nhất trong tồn tại của các dự án là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Do đó, các đơn vị phải phối hợp và vào cuộc một cách quyết liệt để tháo gỡ từng nút thắt nhằm sớm hoàn thành đưa các công trình vào sử dụng.

“Những trường hợp đã thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật nhưng người dân vẫn cố tình cản trở thì cần thực hiện kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của pháp luật và xây dựng phương án bảo vệ thi công. Với những trường hợp cần thực hiện theo cơ chế đặc biệt, chủ đầu tư cần phối hợp với chính quyền có đề xuất cụ thể để UBND tỉnh xem xét, xử lý”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh.

