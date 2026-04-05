Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội "Tôn vinh cà phê - trà Việt" năm 2026

Tối 5-4, Báo Người Lao Động tổng kết Lễ hội "Tôn vinh cà phê - trà Việt" và trao giải Cuộc thi viết "Cảm tưởng về cà phê - trà Việt" năm 2026.

Nhà báo Lê Cao Cường, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, cho biết, sau hai ngày diễn ra sôi nổi, từ những hoạt động trải nghiệm, trình diễn, giao lưu nghệ thuật, Lễ hội "Tôn vinh cà phê - trà Việt" năm 2026 đã khép lại. Các hoạt động trong lễ hội đã góp phần khẳng định cà phê và trà Việt không chỉ là sản phẩm nông nghiệp, mà còn là một phần của đời sống tinh thần và bản sắc dân tộc.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường dự khai mạc lễ hội

Trong khuôn khổ lễ hội còn có hội thảo với chủ đề "Giải pháp thúc đẩy chế biến sâu để tăng giá trị cho cà phê Việt". Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi các thông tin, giải pháp để tăng giá trị cho cà phê Việt; đồng thời cũng gợi mở những hướng đi thiết thực để ngành cà phê Việt Nam chuyển mình theo hướng bền vững, nâng cao giá trị gia tăng và hội nhập sâu hơn vào thị trường toàn cầu.

Lễ hội diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi

Cùng với đó, talkshow "Để cà phê trở thành di sản văn hóa" đã gợi mở một cách tiếp cận rộng hơn: phát triển cà phê không chỉ là câu chuyện kinh tế mà còn là hành trình gìn giữ và nâng tầm văn hóa.

Điểm nhấn lễ hội năm nay là ra đời Liên minh cà phê chế biến sâu Việt Nam.

Dịp này, Báo Người Lao Động trao giải Cuộc thi viết "Cảm tưởng về cà phê - trà Việt" năm 2026. Ban Tổ chức đã nhận được gần 400 tác phẩm gửi về dự thi và tuyển chọn 50 tác phẩm xuất sắc để đăng tải trên báo điện tử cùng các nền tảng YouTube, Facebook, TikTok… Ban Tổ chức trao giải Nhất cho tác giả Nguyễn Việt Quốc Kết quả, Ban tổ chức đã chọn 7 tác phẩm xuất sắc nhất để trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 3 giải Khuyến khích. Giải Nhất được trao cho tác phẩm "Cà phê, Báo Người Lao Động và tôi" của tác giả Nguyễn Việt Quốc (TPHCM). Giải Nhì được trao cho tác phẩm "Trà, cà phê kết nối gia đình" của tác giả Nguyễn Thị Hậu (TPHCM).

THU HƯỜNG