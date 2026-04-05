Hôm nay 5-4, giá vé tàu và cước vận tải đường sắt tăng 3%

Hôm nay 5-4, ngành đường sắt chính thức điều chỉnh tăng 3% giá vé tàu khách và tăng từ 3-5% cước vận chuyển hàng hóa, tùy theo từng loại tàu.

Hành khách đi tàu. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo Công ty cổ phần Vận tải đường sắt, nguyên nhân chính của đợt tăng giá lần này là do giá dầu diesel liên tục biến động theo chiều hướng tăng cao.

Mặc dù giá nhiên liệu đã nhiều lần tăng trong thời gian qua, ngành đường sắt vẫn nỗ lực giữ ổn định giá vé và cước vận chuyển nhằm hỗ trợ hành khách và doanh nghiệp. Tuy nhiên, trước áp lực chi phí đầu vào tăng cao, việc điều chỉnh giá là cần thiết để đảm bảo duy trì hoạt động vận tải.

Đáng chú ý, đối với những hành khách đã mua vé trước thời điểm áp dụng mức giá mới, ngành đường sắt vẫn giữ nguyên giá vé cũ, nhằm đảm bảo quyền lợi và tránh xáo trộn kế hoạch đi lại của người dân.

Ngành đường sắt khuyến nghị hành khách và các doanh nghiệp vận tải hàng hóa chủ động cập nhật thông tin về giá vé, cước phí cũng như lịch trình tàu thông qua các kênh chính thức.

QUỐC HÙNG

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

