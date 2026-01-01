Nhiều hoạt động thể thao sôi nổi đón bình minh đầu năm mới 2026 tại phường Vũng Tàu

Sáng 1-1, không khí chào đón năm mới 2026 đã diễn ra sôi nổi tại phường Vũng Tàu (TPHCM) với chuỗi hoạt động thể thao quy mô lớn, thu hút đông đảo người dân, du khách và vận động viên trong, ngoài nước tham gia.

Các vận động viên chuẩn bị xuất phát

Nổi bật là giải chạy bộ đón bình minh do Sở VH-TT TPHCM phối hợp UBND phường Vũng Tàu tổ chức, thu hút khoảng 1.200 vận động viên chuyên nghiệp và phong trào đến từ nhiều tỉnh, thành và du khách quốc tế. Tham dự sự kiện có bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM cùng đại diện chính quyền địa phương.

Các vận động viên xuất phát từ khi trời còn chưa sáng

Các vận động viên tranh tài ở 4 nội dung: nam, nữ 5km và nam, nữ 10km. Ngay sau hiệu lệnh xuất phát, đoàn vận động viên sải bước trên những cung đường ven biển đẹp và nổi tiếng của Vũng Tàu như Thùy Vân, Hạ Long, Quang Trung, Trần Phú. Giải chạy mang đến trải nghiệm đặc biệt khi người tham gia được hòa mình vào không khí trong lành buổi sớm, ngắm bình minh trên biển và khám phá vẻ đẹp đặc trưng của đô thị du lịch biển. Kết thúc giải, Ban Tổ chức đã trao 12 giải thưởng cho các vận động viên đạt thành tích cao ở các nội dung thi đấu.

Bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM trao giải cự ly 10km nữ

Cùng thời điểm, tại Tháp Tam Thắng, chương trình đồng diễn yoga với chủ đề “Khơi sóng bình minh” diễn ra ấn tượng, quy tụ hơn 800 hội viên và du khách tham gia. Chương trình do Liên đoàn Thể dục dưỡng sinh và Yoga TPHCM phối hợp UBND phường Vũng Tàu tổ chức.

800 hội viên và du khách tham gia đồng diễn Yoga đón bình minh trên biển

Trước khi bước vào phần đồng diễn, không khí sự kiện thêm phần rộn ràng với các tiết mục văn nghệ, khiêu vũ thể thao và yoga thiếu nhi. Sau đó, hơn 800 người trong trang phục áo cờ đỏ sao vàng đồng loạt thực hiện các động tác yoga trên nền nhạc chuông xoay, tạo nên không gian tĩnh tại, thư giãn, lan tỏa năng lượng tích cực cho ngày đầu năm.

800 hội viên và du khách tham gia đồng diễn Yoga

Chuỗi hoạt động thể thao đón bình minh đầu năm mới không chỉ góp phần nâng cao ý thức rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng, mà còn là điểm nhấn quảng bá hình ảnh du lịch Vũng Tàu năng động, thân thiện, hướng đến phát triển bền vững.

NGUYỄN NAM