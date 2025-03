Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2025

Tham dự ngày hội có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Thị Bạch Mai, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Đại tá Trần Thanh Đức, Chỉ huy trưởng BĐBP TPHCM; Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao bảng công trình Cột mốc Trường Sa, Cột mốc Biên giới và Hậu cảnh phù điêu thuộc Không gian văn hóa Hồ Chí Minh đến Đại tá Trần Thanh Đức, Chỉ huy trưởng BĐBP TPHCM

Tại ngày hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao tặng Bộ Chỉ huy BĐBP TPHCM công trình Cột mốc Trường Sa, Cột mốc Biên giới và Hậu cảnh phù điêu thuộc Không gian văn hóa Hồ Chí Minh; tặng các phần quà cũng như kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và xây dựng mái ấm chiến sĩ nơi biên giới trên địa bàn các xã, thị trấn khu vực biên giới biển huyện Cần Giờ.

Ban tổ chức trao sinh kế đến các hộ dân tại ngày hội

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cũng hỗ trợ sửa chữa 8 căn nhà; hỗ trợ 43 phương tiện sinh kế cho các hộ dân; tặng 51 suất học đến các em học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường”; tặng các thiết bị điện tử (ti vi, máy tính) cho Đồn Biên phòng Thạnh An, Đồn Biên phòng Cần Thạnh, Đồn Biên phòng Long Hòa, Hải đội 2; tặng 5 học bổng đến 5 em con cán bộ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cùng với đó, thăm, tặng quà các Trạm Kiểm soát Biên phòng: Thạnh An, Thiềng Liềng, Đồng Hòa, Lý Nhơn, Cần Thạnh; thăm, tặng quà 23 “Tổ tự quản an ninh trật tự”, 15 “Tổ tàu, thuyền tự quản an toàn”, bến đò tự quản… với tổng kinh phí hơn 2,1 tỷ đồng.

Trong khuôn khổ ngày hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã bàn giao nhà cho hộ dân. Gia đình bà Trần Thị Liễu (sinh năm 1960, ngụ ấp Hiệp Hòa, xã Long Hòa) thuộc diện hộ nghèo. Cách đây vài năm, trong một lần đi bán vé số, bà Liễu không may bị tai nạn giao thông, mất khả năng lao động.

Bà đang sống với mẹ (năm nay đã 85 tuổi), một người con đang làm thợ hồ và một người không may bị mắc bệnh tâm thần. Với thu nhập bấp bênh, chạy ăn từng bữa không đủ khả năng sửa chữa nhà, bà Liễu xúc động bật khóc khi nhận bàn giao căn nhà mới.

Ban tổ chức trao nhà đến gia đình bà Trần Thị Liễu

Bà Liễu xúc động chia sẻ: "Trước đây, chúng tôi ở căn nhà thấp, trũng, mưa gió là hai mẹ con thay phiên nhau lấy xô chậu tát nước ra ngoài cả đêm. Nay, được thành phố hỗ trợ xây dựng căn nhà, gia đình rất vui và hạnh phúc".

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Thành Trung thăm hỏi gia đình

Tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Phước Lộc biểu dương Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP TPHCM trong những năm qua đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện để lực lượng BĐBP tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo, cửa khẩu cảng của thành phố. Đồng chí cũng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa huyện Cần Giờ và các lực lượng vũ trang trú đóng trên địa bàn huyện, trong đó có lực lượng BĐBP để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ công tác Biên phòng.

Đặc biệt, biểu dương cán bộ, chiến sĩ BĐBP TPHCM không quản ngại khó khăn, gian khổ, kiên trì bám dân, bám địa bàn, tổ chức nhiều phong trào, hoạt động hiệu quả, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, cửa khẩu cảng; góp phần giữ cho thành phố bình yên, phục vụ công cuộc hội nhập, phát triển của thành phố.

Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, huyện Cần Giờ có vị trí chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ an ninh biên giới biển của TPHCM. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện đã không ngừng nỗ lực, vượt qua khó khăn, tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Ban tổ chức trao quà cho các em học sinh trong chương trình “Nâng bước em đến trường”

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc chia sẻ, ngày hội là dịp để thành phố chung tay chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực biên giới biển huyện Cần Giờ. Qua đó, góp phần truyền tải thông tin vai trò của MTTQ trong thực hiện đồng bộ 3 chính sách: đối với người có công, an sinh xã hội và bảo trợ xã hội.

Các hoạt động diễn ra tại ngày hội đã thể hiện tinh thần "tương thân tương ái", góp phần nâng cao đời sống, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân yên tâm bám biển, giữ vững chủ quyền quê hương; làm sâu sắc hơn tình đoàn kết quân dân và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động chăm lo an sinh xã hội và nhấn mạnh đến sự vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là MTTQ trong phối hợp với các lực lượng vũ trang, trong đó có BĐBP để xây dựng thế trận lòng dân gắn liền với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân.

Ban tổ chức trao quà đến các Đồn Biên phòng

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, lực lượng BĐBP TPHCM, đặc biệt là địa bàn biên giới biển huyện Cần Giờ tiếp tục thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và công tác biên phòng; trọng tâm là Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo được sự lan tỏa của Ngày hội Biên phòng toàn dân, để ngày hội lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao quà đến con của cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn

Trước đó, đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Rừng Sác và Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Chiến khu Rừng Sác (Thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ).

Đoàn đại biểu dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ Rừng Sác

Đoàn đại biểu dâng hương, dâng hoa tại Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Chiến khu Rừng Sác

THU HOÀI