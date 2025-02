Bộ đội Biên phòng TPHCM góp phần xây dựng và phát triển thành phố vững mạnh, toàn diện và bền vững

Chiều 28-2, đoàn đại biểu Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Phước Lộc làm trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng Bộ đội Biên phòng TPHCM nhân dịp kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3-3-1959 – 3-3-2025) và Ngày Biên phòng toàn dân (3-3-1989 – 3-3-2025).

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng đoàn đại biểu đến thăm, chúc mừng Bộ đội Biên phòng TPHCM nhân dịp kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng. Ảnh: VĂN MINH

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Bộ đội Biên phòng TPHCM, đã góp phần xứng đáng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân của đất nước.

Theo đồng chí, vai trò của Bộ đội Biên phòng có 7 nhiệm vụ trọng điểm, cốt lõi trọng tâm là xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, gắn liền thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, góp phần xây dựng thế trận lòng dân.

Đồng chí khẳng định, xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới toàn dân rộng khắp là phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lấy dân làm gốc, dựa vào dân, gắn kết dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với đó là kết hợp sức mạnh của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng; sức mạnh về chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân kết hợp chặt chẽ với nền an ninh nhân dân.

Xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, làm nền tảng củng cố, xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân ổn định trong thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, liên hoàn, có chiều sâu, bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia.

Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, nơi nào có Bộ đội Biên phòng trú đóng thì các thế trận được kết hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất, toàn diện, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và cả hệ thống thống chính trị nơi đó vững mạnh. Theo đó, có rất nhiều phong trào, nhiều cuộc vận động, nhiều giải pháp để các tầng lớp nhân dân được thụ hưởng.

Đồng chí điểm qua các phong trào, các cuộc vận động, các chương trình tiêu biểu, nổi bật như: Chương trình “Mái ấm biên cương”, chương trình “Nâng bước em đến trường”, mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng”, Thầy giáo quân hàm xanh, Thầy thuốc quân hàm xanh, đồng hành cùng phụ nữ biên cương, tuổi trẻ giữ biển...

Tất cả các phong trào, chương trình đó đã thể hiện được tinh thần đoàn kết, thống nhất, đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể. Đồng chí cũng gửi gắm, cơ chế phối hợp này vận hành thông suốt khi thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy, cơ chế phối hợp ngày càng tiến bộ và hiệu quả hơn để góp phần xây dựng và phát triển TPHCM vững mạnh, toàn diện, bền vững.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc bày tỏ tin tưởng, năm 2025, chương trình công tác biên phòng hoàn thiện, thực hiện ngày càng xuất sắc hơn, và các chương trình phối hợp với Bộ đội Biên phòng TPHCM ngày càng có hiệu quả hơn, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ TPHCM và Đảng bộ Bộ đội Biên phòng.

Đại tá Trần Thanh Đức, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng TPHCM gửi lời cảm ơn tình cảm của lãnh đạo TPHCM dành cho cán bộ, chiến sĩ và hứa quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: VĂN MINH

Trân trọng cảm ơn tình cảm lãnh đạo TPHCM dành cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng TPHCM, Đại tá Trần Thanh Đức, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng TPHCM khẳng định, tiếp tục nâng cao hiệu quả các mặt công tác biên phòng, thực hiện có chiều sâu công tác nghiệp vụ cơ bản, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

Cùng với đó, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Đồng thời, quan tâm tổ chức các chương trình ý nghĩa kết hợp chăm lo an sinh xã hội cho người dân.

