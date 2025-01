Nhiều hoạt động ý nghĩa tại "Xuân chiến sĩ' lần thứ 10 - năm 2025

Ngày 17-1, chương trình “Xuân chiến sĩ” lần thứ 10 - năm 2025 diễn ra tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An (nơi ra đời lực lượng vũ trang Quân khu 7 vào ngày 10-12-1945).

Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thắp hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ

Chương trình “Xuân chiến sĩ” lần thứ 10 là hoạt động thường niên, được Bộ Tư lệnh Quân khu phối hợp với tỉnh Long An tổ chức.

Chương trình gồm nhiều hoạt động: Lễ dâng hương tại Bia truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 7 và Khu di tích lịch sử cách mạng tỉnh Long An; khánh thành và bàn giao điểm trường mầm non và nhà tình nghĩa quân dân; tổ chức “Chợ Xuân 0 đồng - Lan tỏa yêu thương” trao tặng 600 phần quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đức Huệ…

Tại “Chợ xuân 0 đồng”, sau khi mua sắm tết, Ban Tổ chức mời người dân ăn tết cùng bộ đội với 100 mâm cơm, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 và tỉnh Long An cắt băng khánh thành điểm Trường Mầm non điểm dân cư biên giới

Chương trình “Xuân chiến sĩ” năm nay đã xây tặng và bàn giao 7 căn nhà tình nghĩa quân dân cho cán bộ, chiến sĩ, gia đình đồng bào, tôn giáo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, mỗi căn nhà Quân khu 7 hỗ trợ 80 triệu đồng.

Ngoài ra, Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Tráng ca Vàm Cỏ Đông” vào lúc 20 giờ cùng ngày, do Đoàn văn công Quân khu 7, Báo Quân khu 7, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An phối hợp thực hiện là điểm nhấn của chương trình, được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Long An và được tiếp sóng trên Đài Truyền hình TPHCM, đài phát thanh và truyền hình các tỉnh trên địa bàn Quân khu 7.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình "Xuân chiến sĩ" năm 2025 khoảng 5,3 tỷ đồng, huy động từ các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp theo chủ trương “Đơn vị, địa phương tuyến sau hỗ trợ đơn vị, địa phương tuyến trước” của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7.

NGỌC PHÚC