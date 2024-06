Nhiều lựa chọn cho học sinh vào lớp 6

Trong đó, TP Thủ Đức có 3 trường tuyển sinh theo hình thức khảo sát năng lực học sinh là THCS Trần Quốc Toản 1, THCS Bình Thọ, THCS Hoa Lư. Riêng quận 7 có một trường tuyển sinh theo hình thức khảo sát năng lực học sinh là THCS Nguyễn Hữu Thọ. Theo ghi nhận, “tỷ lệ chọi” của các trường dao động từ 1 “chọi” 2,5 đến 1 “chọi” 3,2 học sinh.

Trước đó, Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (quận 1) công bố số lượng hồ sơ đăng ký dự khảo sát vào lớp 6 năm học 2024-2025 là 4.301 hồ sơ. So với tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm nay của trường là 350 học sinh, “tỷ lệ chọi” là 1 “chọi” 12,28 học sinh. Đây là “tỷ lệ chọi” cao nhất trong 5 năm trở lại đây (tính cả giai đoạn tuyển sinh trước khi thực hiện đề án tách Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa). Một mặt, “tỷ lệ chọi” tăng cao xuất phát từ việc Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa giảm 175 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 so với năm học trước. Tuy nhiên, số lượng hồ sơ đăng ký không biến động nhiều so với mọi năm cho thấy sức hút tuyển sinh không hề thuyên giảm sau khi thực hiện đề án tách trường.

Theo một lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM, việc TPHCM mở rộng tuyển sinh vào lớp 6 theo hình thức khảo sát năng lực học sinh nhằm nâng cao chất lượng tuyển sinh của các trường theo mô hình tiên tiến, hiện đại, đồng thời tạo thêm cơ hội cho học sinh đăng ký vào các loại hình trường lớp phù hợp năng lực và điều kiện gia đình của các em. Thời gian đầu, quyết định nói trên vấp phải phản đối từ dư luận do lo ngại việc tăng các kỳ thi sẽ tạo thêm áp lực cho học sinh. Tuy nhiên, khi các địa phương được trao quyền tổ chức kỳ thi, chủ động điều chỉnh độ khó của đề khảo sát phù hợp năng lực của học sinh trên địa bàn đã giúp việc khảo sát đáp ứng tốt hơn mục tiêu tuyển sinh, giảm căng thẳng cuộc đua tuyển sinh vào các trường “hot”.

Thay đổi này được xem là giải pháp cần thiết trong bối cảnh áp lực về chỗ học ngày càng gia tăng trên địa bàn các quận, huyện và TP Thủ Đức, vừa giúp đa dạng loại hình trường lớp vừa đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh.

THU TÂM