Từ 8 giờ đến 11 giờ ngày 22-2, Ban quản trị Hội quán Nghĩa An tổ chức lễ nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân tuần du.

Lãnh đạo quận 5 tham dự lễ hội nghinh Ông Quan Thánh Đề Quân tuần du

Lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân tuần du tổ chức với ước nguyện cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, cuộc sống ấm no hạnh phúc cho mọi gia đình và xã hội được thanh bình, phồn vinh. Năm nay, lễ hội diễu hành qua các tuyến đường: Nguyễn Trãi, Tản Đà, Trần Hưng Đạo, Châu Văn Liêm, Hải Thượng Lãn Ông, Phùng Hưng, Đỗ Ngọc Thạnh, Nguyễn Trãi, Châu Văn Liêm, Lão Tử, Lương Nhữ Học và quay về Hội quán Nghĩa An.

Nhiều người dân tham dự lễ hội nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân tuần du

Lễ hội có sự tham gia của gần 500 người với đội hình: Chiêng lớn mở đường; Diễu hành học sinh Trường tiểu học Chính Nghĩa và Minh Đạo; các đoàn lân sư rồng Hải Nam Liên Hữu, Tinh Anh Đường, Hằng Anh Đường, Nhơn Nghĩa Đường; Đội Cồng chiêng cổ nhạc Triều Quần; Đội ngũ cờ Tiêu Hội Quán Nghĩa An; Đội ngũ bảng gỗ chư Thần; nhóm múa ngựa; nhóm Bát Tiên chúc mừng; đội rước kiệu Quan Thánh Đế Quân…

Các đơn vị diễu hành qua các tuyến đường ở quận 5

Hội quán Nghĩa An còn gọi Chùa Ông hay Miếu Quan Đế. Bộ bia đá được lưu giữ tại đây cho biết hội quán được trùng tu, sửa chữa vào các năm 1866, 1902, 1969, 1994 và lần đại trùng tu mới nhất vào năm 2014.

Mặt bằng hội quán là một tổng thể kiến trúc đồ sộ, lộng lẫy và nhiều màu sắc. Ngay vị trí trung tâm chính điện là gian thờ Quan Thánh Đế Quân – vị thần được thờ cúng chính tại Hội quán Nghĩa An.



Hội quán Nghĩa An được Bộ VH-TT công nhận là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia năm 1993 theo Quyết định số 43 – VH/QĐ ngày 7-1-1993.

