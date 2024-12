Nhiều nhà khoa học hàng đầu thế giới sẽ giao lưu, đối thoại tại các trường đại học ở Việt Nam

Chuỗi tọa đàm có 4 phiên tọa đàm: “Vật liệu cho tương lai bền vững", "Triển khai trí tuệ nhân tạo (AI) trong thực tế", “Ô nhiễm không khí và giao thông: Cơ hội và thách thức cho Việt Nam và thế giới”, "Những đổi mới trong chăm sóc sức khỏe tim mạch và điều trị đột quỵ".

Các cuộc tọa đàm khoa học quy tụ diễn giả là các nhà khoa học hàng đầu thế giới như: GS. Yann LeCun (Phó Chủ tịch và Giám đốc Khoa học Trí tuệ nhân tạo tại Meta, đồng thời là GS Silver tại Đại học New York - NYU, Mỹ); GS Seth Marder (Giám đốc Viện Năng lượng tái tạo và bền vững - tổ chức liên kết giữa Đại học Colorado-Boulder và Phòng thí nghiệm quốc gia về năng lượng tái tạo Mỹ - NREL); GS Martin Green (Giám đốc sáng lập Trung tâm Quang điện tiên tiến tại Đại học New South Wales (Australia), thành viên Hội đồng Giải thưởng và Chủ nhân Giải thưởng Chính VinFuture 2023); GS Yafang Cheng (Giám đốc Khoa Hóa học Aerosol tại Viện Hóa học Max Planck, Đức); GS Valery Feigin (Giáo sư Thần kinh học và dịch tễ học, Giám đốc Viện nghiên cứu đột quỵ và khoa học thần kinh ứng dụng quốc gia, Đại học Công nghệ Auckland, New Zealand)...

Các nhà khoa học và gia đình đã có những trải nghiệm thú vị tại Bảo tàng Gốm Bát Tràng (Hà Nội)

Trong dịp này, các chuyên gia hàng đầu thế giới ở những lĩnh vực công nghệ “nóng” sẽ cùng giao lưu, trao đổi tri thức, chia sẻ kinh nghiệm với các nhà khoa học, nhà nghiên cứu Việt Nam, đồng thời truyền cảm hứng về hành trình khoa học cho hàng chục ngàn sinh viên và nhà nghiên cứu trẻ tại nhiều trường đại học.

Chương trình đối thoại năm nay sẽ tham gia thảo luận chuyên sâu với những nhà khoa học hàng đầu thế giới xoay quanh lĩnh vực trọng yếu như AI, y học, năng lượng, và môi trường... được tổ chức tại Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), Đại học Bách Khoa...

MAI AN