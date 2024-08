Nhiều trường công bố điểm chuẩn

Ngày 18-8, nhiều trường đại học trên cả nước tiếp tục công bố điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) đối với phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Đáng chú ý, nhiều trường xét tuyển tổ hợp C00 (Ngữ văn – Lịch sử - Địa lý) có điểm chuẩn tăng mạnh so với năm 2023 từ 2-5 điểm.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Các trường thành viên của Đại học Quốc gia (ĐHQG) TPHCM có nhiều ngành điểm chuẩn tăng mạnh từ 2-5 điểm so với năm 2023 và một số ngành có điểm chuẩn giảm nhẹ.

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) có điểm chuẩn dao động từ 22-28,88 điểm. So với năm 2023, điểm chuẩn năm 2024 tăng nhẹ ở nhiều ngành. Đặc biệt, các ngành xét tuyển tổ hợp C00 (Ngữ văn – Lịch sử - Địa lý) có mức điểm chuẩn trung bình tăng từ 2-3 điểm so với điểm chuẩn năm 2023.

Đặc biệt, ngành Tôn giáo học tăng 5 điểm (điểm chuẩn khối C00 năm 2023 là 21 điểm, năm 2024 là 26 điểm). Năm 2024, điểm chuẩn cao chiếm lĩnh hoàn toàn bởi tổ hợp xét tuyển C00, cụ thể ngành Báo chí là ngành có điểm chuẩn cao nhất với 28,88 điểm, tiếp đến là Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành với 28,33 điểm, ngành Văn hóa học 28,2 điểm, ngành Nghệ thuật học 28,15 điểm và ngành Lịch sử với 28,1 điểm.

Đặc biệt, 3 ngành mới tuyển sinh trong năm 2024 cũng có mức điểm chuẩn tương đối cao, cụ thể ngành Nghệ thuật học 26,75 – 28,15 điểm (tùy theo tổ hợp), ngành Quốc tế học 25,75 - 27 điểm, ngành Kinh doanh thương mại Hàn quốc 24 – 26,96 điểm. Trong khi đó, điểm chuẩn tuyển sinh chương trình liên kết quốc tế 2+2 dao động từ 21 – 25,5 điểm.

Sinh viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TPHCM) trong chuyến đi về nguồn thăm các di tích lịch sử

Trong khi đó, Trường ĐH Quốc tế, 24 là mức điểm chuẩn cao nhất. Trong 23 ngành đào tạo do Trường ĐH Quốc tế cấp bằng thì có 4 ngành có mức điểm chuẩn cao nhất, bao gồm: Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu, Công nghệ thông tin, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng cùng mức điểm chuẩn 24 điểm.

Ngoài ra, ngành Ngôn ngữ Anh của nhà trường có mức điểm chuẩn là 34.5 điểm và đây cũng là ngành có điểm chuẩn được tính theo thang 40 điểm (điểm môn tiếng Anh được nhân hệ số 2).

Các ngành học năm nay đa số đều giữ số điểm chuẩn tương tự như năm 2023, một số ngành học giảm nhẹ điểm chuẩn so với năm trước. Mức điểm chuẩn cao nhất năm 2023 của nhà trường là 25,25 điểm (ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng).

Với 22 ngành liên kết đào tạo với các đối tác nước ngoài, điểm chuẩn năm 2024 cũng dao động từ 18 đến 21 điểm, riêng các chương trình liên kết ngành Ngôn ngữ Anh được tính theo thang điểm 40 và có mức điểm chuẩn là 30. Điểm chuẩn cụ thể các ngành như sau:

STT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm chuẩn cho tất cả các tổ hợp

1

7220201

Ngôn ngữ Anh

34.5*

2

7340101

Quản trị kinh doanh

22.5

3

7340115

Marketing

23

4

7310101

Kinh tế (Phân tích dữ liệu trong kinh tế)

23.25

5

7340201

Tài chính - Ngân hàng

22.5

6

7340301

Kế toán

22.5

7

7420201

Công nghệ sinh học

20.5

8

7440112

Hóa học (Hóa sinh)

19

9

7540101

Công nghệ thực phẩm

19

10

7460112

Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro)

20

11

7460201

Thống kê (Thống kê ứng dụng)

18

12

7480101

Khoa học máy tính

24

13

7460108

Khoa học dữ liệu

24

14

7480201

Công nghệ thông tin

24

15

7510605

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

24

16

7520118

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

18

17

7520121

Kỹ thuật không gian (Phân tích và ứng dụng dữ liệu lớn)

21

18

7520207

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

21

19

7520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

21.5

20

7520212

Kỹ thuật y sinh

21

21

7520301

Kỹ thuật hóa học

19.5

22

7580302

Quản lý xây dựng

18

23

7580201

Kỹ thuật xây dựng

18

24

7220201_WE2

Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2)

30*

25

7220201_WE4

Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0)

30*

26

7220201_WE3

Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (3+1)

30*

27

7340101_AND

Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Andrews) (4+0)

18

28

7340101_WE4

Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0)

18

29

7340101_UH

Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Houston) (2+2)

18

30

7340101_NS

Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH New South Wales) (2+2)

18

31

7340101_AU

Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Công nghệ Auckland) (1+2/1.5+1.5)

18

32

7340101_WE

Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2)

18

33

7340101_LU

Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Lakehead) (2+2)

18

34

7340101_SY

Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Sydney) (2+2)

18

35

7420201_WE2

Công nghệ sinh học (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2)

18

36

7420201_WE4

Công nghệ sinh học định hướng Y Sinh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0)

18

37

7480201_SB

Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với ĐH SUNY Binghamton) (2+2)

21

38

7480201_WE4

Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0)

21

39

7480101_WE2

Khoa học máy tính (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2)

21

40

7520118_SB

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Chương trình liên kết với ĐH SUNY Binghamton) (2+2)

18

41

7520207_SB

Kỹ thuật điện tử (Chương trình liên kết với ĐH SUNY Binghamton) (2+2)

18

42

7520207_WE

Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2)

18

43

7580201_DK

Kỹ thuật xây dựng (Chương trình liên kết với ĐH Deakin) (2+2)

18

44

7340201_MQ

Tài chính (Chương trình liên kết với ĐH Macquarie) (2+1)

20

45

7340301_MQ

Kế toán (Chương trình liên kết với ĐH Macquarie) (2+1)

20



Trường ĐH Tôn Đức Thắng, điểm chuẩn đối với ngành có môn chính nhân hệ số 2 ngành Kỹ thuật phần mềm dẫn đầu với điểm chuẩn 34,25 điểm (điểm thi môn Toán và môn tiếng Anh nhân 2 tùy từng tổ hợp).

Những ngành thuộc chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, điểm chuẩn cao nhất có thuộc về 4 ngành Kỹ thuật phần mềm, Marketing, Khoa học máy tính, Kinh doanh quốc tế cùng 28 điểm. Những ngành còn lại có điểm chuẩn dao động từ 24 – 27 điểm.

Trường ĐH Mở TPHCM, điểm chuẩn cao nhất là 24,75 điểm thuộc về 2 ngành Luật và Luật kinh tế. Những ngành còn lại có điểm chuẩn dao động từ 16 đến 24,2 điểm. Điểm chuẩn cụ thể từng ngành như sau:

Mã ngành

Tên ngành

Điểm chuẩn

7220201

Ngôn ngữ Anh

24.2

7220201C

Ngôn ngữ Anh Chất lượng cao

20.0

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

24.0

7220204C

Ngôn ngữ Trung Quốc Chất lượng cao

24.0

7220209

Ngôn ngữ Nhật

20.0

7220209C

Ngôn ngữ Nhật Chất lượng cao

20.0

7220210

Ngôn ngữ Hàn Quốc

22.25

7310101

Kinh tế

20.0

7310101C

Kinh tế Chất lượng cao

18.0

7310301

Xã hội học

18.0

7310401

Tâm lý học

23.8

7310620

Đông Nam Á học

18.0

7340101

Quản trị kinh doanh

20.75

7340101C

Quản trị kinh doanh Chất lượng cao

20.00

7340115

Marketing

24.50

7340120

Kinh doanh quốc tế

23.75

7340201

Tài chính - Ngân hàng

23.2

7340201C

Tài chính – Ngân hàng Chất lượng cao

18.0

7340204

Bảo hiểm

16.0

7340205

Công nghệ tài chính

20.0

7340301

Kế toán

21.0

7340301C

Kế toán Chất lượng cao

18.0

7340302

Kiểm toán

20.0

7340302C

Kiểm toán Chất lượng cao

18.0

7340403

Quản lý công

18.0

7340404

Quản trị nhân lực

24.0

7340405

Hệ thống thông tin quản lý

20.0

7380101

Luật

24.75

7380107

Luật kinh tế

24.75

7380107C

Luật kinh tế Chất lượng cao

20.5

7420201

Công nghệ sinh học

16.0

7420201C

Công nghệ sinh học Chất lượng cao

16.0

7460108

Khoa học dữ liệu

20.0

7480101

Khoa học máy tính

20.0

7480101C

Khoa học máy tính Chất lượng cao

20.0

7480107

Trí tuệ nhân tạo

20.0

7480201

Công nghệ thông tin

21.0

7510102

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

16.0

7510102C

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng Chất lượng cao

16.0

7510605

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

23.5

7540101

Công nghệ thực phẩm

18.0

7580302

Quản lý xây dựng

16.0

7760101

Công tác xã hội

21.6

7810101

Du lịch

23.4



Trường ĐH Y Dược TPHCM, điểm chuẩn dao động từ 21,45 điểm - 27,8 điểm. So với năm 2023, điểm chuẩn năm nay của trường tăng nhẹ. Cụ thể, ngành Y khoa điểm chuẩn là 27,80 điểm (tăng 0,46 điểm), ngành Răng - hàm - mặt điểm có chuẩn là 27,35 điểm (năm 2023 là 26,96 điểm), ngành Dược học có điểm chuẩn là 25,72 điểm (năm 2023 là 25,5 điểm).

Đối với phương thức xét tuyển kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, mức điểm trúng tuyển thấp hơn: ngành Y khoa 26,95 (giảm nhẹ so với năm ngoái là 27,1 điểm); ngành Dược học 23,75 điểm (giảm so với năm ngoái là 24 điểm); ngành Răng hàm mặt 26,5 điểm (giảm so với năm ngoái 26,75 điểm). Đối với phương thức xét điểm SAT, ngành Y khoa có điểm chuẩn cao nhất 1.500 điểm.

Sinh viên ngành Răng hàm mặt Trường ĐH Y dược TPHCM trong giờ học thực hành

Điểm chuẩn Trường ĐH Khoa học sức khỏe (ĐHQG TPHCM) năm nay tăng so với năm 2023. Cụ thể, ngành Y khoa có điểm chuẩn cao nhất là 26,40 điểm (năm 2023 điểm chuẩn là 26,15 điểm), ngành Điều dưỡng có điểm chuẩn thấp nhất ở phương thức này là 22,60 điểm (năm 2023 là 19,65 điểm). Ở phương thức xét tuyển kết hợp kết quả thi THPT năm 2024 và chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, ngành Y khoa cũng đứng với mức điểm chuẩn là 26,18 điểm (năm 2023 là 25,25 điểm).

Trường ĐH Nông lâm TPHCM, điểm chuẩn đối với cơ sở chính tại TPHCM, ngành Thú y (chương trình tiên tiến) có mức điểm chuẩn cao nhất là 25 điểm. Mức điểm chuẩn thấp nhất tại cơ sở chính của trường là 16 điểm có nhiều ngành.

Tại phân hiệu Ninh Thuận, ngành Giáo dục mầm non (cao đẳng) 20,25 điểm và Giáo dục mầm non (đại học) 21,25 điểm; ngành Thú y 16 điểm. Tất cả các ngành còn lại 15 điểm. Tại phân hiệu Gia Lai, ngành Thú y điểm chuẩn cao nhất là 16 điểm. Tất cả các ngành còn lại 15 điểm.

Để biết thêm thông tin điểm chuẩn của từng ngành và danh sách trúng tuyển, thí sinh có thể truy cập vào website của từng trường để theo dõi.

THANH HÙNG