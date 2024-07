Xét tuyển đại học năm 2024: Điểm chuẩn sẽ biến động

Cùng với việc điểm thi tốt nghiệp THPT tăng nhẹ, chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp giảm, đại diện nhiều trường cho rằng điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) ở một số ngành sẽ tăng so với năm 2024.

Điểm sàn một số ngành tăng nhẹ

So với điểm sàn năm 2023, điểm sàn khối ngành sức khỏe năm nay được ghi nhận không có nhiều thay đổi. Ngoài hai ngành Y khoa và Răng hàm mặt có điểm sàn tăng nhẹ, những ngành còn lại từ 19 đến 21 điểm. Cụ thể, tại Trường ĐH Y Dược TPHCM, 2 ngành Y khoa và Răng hàm mặt có điểm sàn cao nhất là 24 điểm (tăng 0,5 điểm so với năm 2023), những ngành còn lại mức điểm sàn bằng với năm 2023, dao động từ 19-21 điểm.

Trong khi đó, điểm sàn khối ngành Sư phạm hệ đại học được Bộ GD-ĐT công bố là từ 18-19 điểm, hệ cao đẳng 17 điểm. Tính đến thời điểm này, Trường ĐH Sư phạm TPHCM là trường duy nhất tại phía Nam có 9 ngành tăng điểm sàn lên 1 điểm so với năm 2023. Theo đó, 3 ngành Sư phạm Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh cùng mức điểm sàn cao nhất là 24 điểm (năm 2023 là 23 điểm); các ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý, Sinh học, Lịch Sử, Địa lý, Giáo dục Chính trị, Giáo dục Quốc phòng - An ninh có điểm sàn từ 21 - 23 điểm (tăng 1 điểm so với năm 2023). Ở phân hiệu Long An, điểm sàn thấp nhất là 17 điểm với hệ cao đẳng Giáo dục mầm non; các ngành khác từ 18 đến 23 điểm.

Thí sinh đăng ký nguyện vọng trên Hệ thống Tuyển sinh của Bộ GD-ĐT tại Trường ĐH Công nghệ TPHCM

Những nhóm ngành còn lại, điểm sàn chỉ ở mức tương đương với năm 2023. Đơn cử, tại ĐH Kinh tế TPHCM, điểm sàn đối với các chương trình đào tạo ở cơ sở TPHCM là 20 điểm; đối với các chương trình đào tạo tại Phân hiệu Vĩnh Long là 16 điểm. Điểm sàn các trường thành viên của Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội và ĐHQG TPHCM cũng không có nhiều thay đổi so với năm 2023.

Đối với ĐHQG Hà Nội, điểm sàn các trường thành viên dao động từ 20-23,5 điểm, trong đó điểm sàn Trường ĐH Kinh tế dẫn đầu với 6 ngành cùng mức 23,5 điểm (thang điểm 30, đã cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực). Điểm sàn một số trường thành viên của ĐHQG TPHCM dao động từ 16-24 điểm, trong đó các ngành Máy tính, Công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo dẫn đầu với điểm sàn là 24 điểm.

Thí sinh phải tính toán kỹ

Theo GS-TSKH Nguyễn Đình Đức, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Công nghệ (ĐHQG Hà Nội), kỳ thi THPT 2024 với các môn khoa học tự nhiên có tỷ lệ điểm giỏi mặc dù đã cải thiện (có nhiều điểm 10) nhưng tỷ lệ điểm dưới trung bình vẫn cao hơn so với các môn khác. Do đó, dự báo các tổ hợp xét tuyển truyền thống như A00 (Toán - Vật lý - Hóa học), A01 (Toán - Vật lý - tiếng Anh), B00 (Toán - Hóa học - Sinh học), C00 (Ngữ văn - Lịch sử - Địa lý), D01 (Toán - Ngữ văn - Tiếng Anh) có điểm chuẩn sẽ tăng nhẹ, ít nhất từ 0,5 đến 1 điểm so với năm 2023. Qua đánh giá phổ điểm thi vẫn thấy điểm khối khoa học xã hội như Ngữ văn, Địa lý có tỷ lệ điểm giỏi cao (từ 8 điểm trở lên), điểm dưới trung bình lại thấp. Thống kê của Bộ GD-ĐT cũng cho thấy, các môn thi khoa học xã hội có mức điểm trung bình tăng nhiều nhất.

Cụ thể, môn Ngữ văn có điểm thi trung bình năm 2024 tăng 0,37 điểm so với năm 2023; môn Lịch sử tăng 0,54 điểm và Địa lý tăng 1,04 điểm. Như vậy, chỉ tính riêng điểm trung bình, tổng điểm thi của tổ hợp C00 (Ngữ văn - Lịch sử - Địa lý) năm 2024 đã tăng 1,95 điểm so với năm trước. Dù điểm tuyệt đối cả 3 môn ở từng tổ hợp không có nhưng nếu xét từ mức 8 điểm trở lên thì khối khoa học xã hội có mức tăng kỷ lục.

Với môn Ngữ văn, nếu tính mức 9 điểm thì số thí sinh đạt điểm này tăng gấp đôi so với năm 2023; mức 9,5 điểm thì tăng gấp 4 so với năm 2023. Ở các môn Lịch sử, Địa lý cũng tương tự như môn Ngữ văn. Nếu tính số lượng thì năm nay thí sinh chọn thi tổ hợp C00 tăng khoảng 20.000 thí sinh so với năm 2023. Điểm trung bình 3 môn thi tổ hợp này tăng 1,98 điểm so với năm 2023.

Với kết quả điểm thi THPT 2024, nhiều trường ĐH cho rằng điểm chuẩn một số ngành ở nhiều trường sẽ tăng ít nhất 1 điểm so với năm 2023. Do đó, thí sinh đăng ký xét tuyển tổ hợp có các môn khoa học xã hội vào một số ngành cần có sự tính toán cho hợp lý. Điểm của thí sinh ít nhất phải cao hơn điểm sàn ít nhất 2 điểm thì mới có hy vọng trúng tuyển.

Theo PGS-TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT), từ ngày 18 đến 17 giờ ngày 30-7, thí sinh thực hiện đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng của tất cả các phương thức trên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT. Thí sinh được quyền đăng ký, điều chỉnh nhiều lần, không giới hạn số nguyện vọng và chỉ trúng tuyển ở nguyện vọng cao nhất (nguyện vọng 1). Đối với thí sinh đã trúng tuyển ở các phương thức xét tuyển sớm nếu muốn xác nhận nhập học thì nên đăng ký nguyện vọng 1 trên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT.

* TS DƯƠNG TÔN THÁI DƯƠNG, Phó trưởng Ban Đào tạo, ĐHQG TPHCM: Lọc ảo để loại bỏ thí sinh ảo, xác định điểm chuẩn sát với chỉ tiêu Ngoài việc tham gia quy trình lọc ảo, xét tuyển toàn quốc, các trường đại học còn tham gia 2 nhóm lọc ảo. Nhóm lọc ảo phía Bắc do ĐH Bách khoa Hà Nội chủ trì, Nhóm lọc ảo phía Nam do ĐH Quốc gia TPHCM chủ trì (hiện đã có 86 trường tham gia). Cùng với việc tham gia các buổi tập huấn công tác xét tuyển toàn quốc của Bộ GD-ĐT, các trường tham gia nhóm lọc ảo sẽ tiến hành họp và thống nhất các quy trình lọc ảo, xét tuyển của nhóm. Quy trình xét tuyển và lọc ảo ở hai nhóm trường miền Bắc và miền Nam gồm các bước như: rà soát phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển, điều kiện sơ tuyển, điều kiện so sánh, chọn phương thức xét tuyển, chạy phần mềm thực hiện xét tuyển cho từng phương thức… Việc tham gia lọc ảo giúp các trường loại bỏ thí sinh ảo, xác định điểm chuẩn sát với chỉ tiêu, tránh tuyển vượt chỉ tiêu. * ThS LÊ PHAN QUỐC, Phó trưởng Phòng Đào tạo, Trường ĐH Sư phạm TPHCM: Thí sinh xét tuyển tổ hợp khoa học xã hội cần thận trọng Số lượng thí sinh dự thi bài thi khoa học xã hội tăng cũng như kết quả thi năm nay cho thấy điểm các môn khối khoa học xã hội (các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân) tăng so với năm 2023. Chính vì vậy, thí sinh đăng ký xét tuyển chọn các tổ hợp có các môn khoa học xã hội cần phải tính toán thật kỹ. Một điểm nữa thí sinh cũng cần lưu ý là nhiều trường đại học lớn năm nay tăng chỉ tiêu xét tuyển ở các phương thức xét tuyển sớm nên chỉ tiêu dành cho phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 giảm. Do đó, nếu thí sinh có điểm thi 3 môn chỉ đạt mức bằng điểm sàn hoặc cao hơn 1 điểm thì nên chuyển hướng hoặc né những trường tốp đầu, chọn những trường tốp giữa hoặc tốp dưới có ngành mình yêu thích. Những thí sinh có điểm thi cao hơn ít nhất 2 điểm so với điểm sàn mới có hy vọng. Riêng Trường ĐH Sư phạm TPHCM năm nay có 9 ngành có mức điểm sàn cao hơn 1 điểm so với năm 2023. Do đó, chắc chắn điểm chuẩn của 9 ngành này năm nay sẽ tăng ít nhất 1 điểm so với năm 2024. * ThS NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG, Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp, Trường ĐH Tài chính Marketing TPHCM: Nên ưu tiên chọn ngành yêu thích đã trúng tuyển sớm Từ nay đến 17 giờ ngày 30-7 thí sinh sẽ thực hiện đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT ở tất cả các phương thức. Với những thí sinh đã trúng tuyển bằng các phương thức xét tuyển sớm vào ngành mình yêu thích ở các trường đại học các em muốn học thì nên đăng ký nguyện vọng 1 và không cần đăng ký thêm nguyện vọng xét tuyển bằng phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Nếu các em đăng ký xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp và chọn nguyện vọng 1 thì nên để nguyện vọng đã trúng tuyển ở phương thức xét tuyển sớm nguyện vọng 2. Bởi lẽ, khi rớt nguyện vọng 1 ở điểm thi tốt nghiệp thì hệ thống sẽ xét đến nguyện vọng 2 và khi đó các em vẫn trúng tuyển.

THANH HÙNG