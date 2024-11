Nhiều trường đại học sai phạm trong công tác tuyển sinh

Thanh tra Bộ GD-ĐT vừa công bố kết luận thanh tra công tác tuyển sinh của các trường đại học (ĐH). Trong đó, nhiều trường sai phạm do tuyển vượt chỉ tiêu, thiếu đội ngũ giảng viên.

Kết quả thanh tra tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long cho thấy, ở kỳ tuyển sinh năm 2021 và năm 2022, nhiều ngành, nhóm ngành tuyển vượt chỉ tiêu 5,4%-18% (quy định hiện hành chỉ cho tuyển vượt chỉ tiêu tối đa 3%). Trong năm 2022, đề án tuyển sinh của trường sử dụng các ngành đã có mã ngành (theo danh mục mã ngành đào tạo trình độ đại học của Bộ GD-ĐT) làm chuyên ngành là không đúng. Ngoài ra, trường quy định khoa chuyên môn xây dựng, thẩm định ban hành chương trình đào tạo là vi phạm quy định của Bộ GD-ĐT về chuẩn chương trình đào tạo (hiệu trưởng là người ban hành và áp dụng chương trình đào tạo).

Đối với Trường ĐH Trà Vinh, trong tuyển sinh trình độ thạc sĩ, trường chưa ban hành quyết định về việc học bổ sung kiến thức đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp ĐH ngành đúng, ngành phù hợp nhưng đã tốt nghiệp cách nhiều năm hoặc bằng do cơ sở đào tạo khác cấp; nội dung kiến thức cần học bổ sung cho người đăng ký dự thi chưa đảm bảo theo quy định đối với khóa tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2021.

Với trình độ đại học, Trường ĐH Trà Vinh tổ chức liên kết với Trung tâm GDTX TP Cần Thơ (khóa 2020-2023) đào tạo trình độ ĐH hình thức vừa làm vừa học ngành Luật chưa bảo đảm đội ngũ giảng viên cơ hữu giảng dạy tối thiểu 70% nội dung khối lượng chương trình đào tạo; phân công giảng viên cơ hữu của trường giảng dạy lớp ĐH Luật khóa 2021 đặt tại Trạm ĐTTX (Trường Trung cấp Gò Công, Tiền Giang) chưa bảo đảm quy định giảng viên cơ hữu phải đảm nhận ít nhất 50% khối lượng giảng dạy của chương trình ĐTTX. Việc trường công nhận tốt nghiệp cho 14 sinh viên có bằng Trung cấp lý luận chính trị do được xét miễn giảm một số học phần trong chương trình đào tạo là chưa bảo đảm khối lượng kiến thức theo quy định. Cùng với đó, trường chưa thực hiện tự đánh giá văn bằng để sử dụng trong hoạt động đào tạo đối với 8 giảng viên có bằng tiến sĩ do cơ sở giáo dục ĐH nước ngoài cấp; trường thực hiện in Bằng Bác sĩ tại trang bìa, không ghi rõ chuyên ngành (đối với 2 ngành Răng - Hàm - Mặt và Y khoa) để cấp cho người học là chưa phù hợp.

Trong giai đoạn 2020-2022, Trường ĐH Trưng Vương (tỉnh Vĩnh Phúc) tuyển vượt chỉ tiêu cao gấp hàng trăm lần so với quy định. Cụ thể, năm 2020, khối ngành Kinh doanh và Quản lý, Pháp luật, hệ vừa làm vừa học, trường tuyển gần 750 sinh viên, trong khi chỉ có 100 chỉ tiêu, vượt 647%. Tới năm 2022, lĩnh vực sức khỏe (hệ vừa làm vừa học) tuyển hơn 500 sinh viên, trong khi chỉ có 64 chỉ tiêu, vượt 737%. Trong đào tạo, khi kiểm tra xác suất hồ sơ sinh viên ngành Điều dưỡng, Thanh tra Bộ GD-ĐT phát hiện 1 sinh viên chính quy, khóa 2021, chưa có bằng tốt nghiệp THPT; 3 sinh viên khác không đạt trình độ tối thiểu ở bậc trung cấp và THPT. Ở bậc thạc sĩ, có học viên thiếu giấy khai sinh, sơ yếu lý lịch và không có minh chứng về kết quả bậc đại học...

Trường ĐH Thủy lợi vi phạm trong xác định và công bố chỉ tiêu tuyển sinh thạc sĩ năm 2022 các ngành: Kỹ thuật môi trường; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật xây dựng công trình thủy vượt năng lực theo quy định của Bộ GD-ĐT. Sang năm 2023, vi phạm này cũng lặp lại ở các ngành Kỹ thuật cấp thoát nước, Quản lý xây dựng vượt năng lực theo quy định.

THANH HÙNG