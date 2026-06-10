Cuộc vận động sáng tác chào mừng 50 năm Thành phố mang tên Bác

UBND TPHCM vừa thông tin về việc tổ chức Cuộc vận động sáng tác ca khúc và bài bản đờn ca tài tử, vọng cổ với chủ đề "50 năm Thành phố Hồ Chí Minh - Rạng rỡ tên Người" .

TPHCM tổ chức Cuộc vận động sáng tác ca khúc và bài bản đờn ca tài tử, vọng cổ “50 năm Thành phố Hồ Chí Minh - Rạng rỡ tên Người”. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cuộc vận động sáng tác do UBND TPHCM chỉ đạo, Sở VH-TT TPHCM chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Tài chính, Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng), Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố, Hội Âm nhạc Thành phố, Hội Sân khấu Thành phố thực hiện.

Đây là một trong những hoạt động nhằm kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026); khẳng định niềm tự hào, trách nhiệm và tình cảm thiêng liêng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu; khắc họa hành trình 50 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển TPHCM thông qua ngôn ngữ âm nhạc, với trọng tâm là thể loại ca khúc và bài bản đờn ca tài tử, vọng cổ.

Các sáng tác tham gia cuộc vận động cần thể hiện rõ chiều sâu lịch sử, cảm xúc và bản sắc văn hóa thành phố thông qua hai thể loại chính: Ca khúc và bài bản đờn ca tài tử, vọng cổ. Nội dung tác phẩm phản ánh chân thực, sinh động các thành tựu nổi bật của thành phố trong 50 năm qua, đồng thời làm rõ diện mạo mới, sức sống mới của đô thị đặc biệt, gắn với tinh thần năng động, sáng tạo, nghĩa tình và hội nhập quốc tế.

Các ca khúc phải bảo đảm giai điệu đẹp, ca từ trong sáng, giàu hình ảnh, có khả năng lan tỏa rộng rãi trong đời sống xã hội và phù hợp với dàn dựng, biểu diễn. Đối với các bài bản đờn ca tài tử và vọng cổ (viết lời mới dựa trên cấu trúc lòng bản của 20 bài bản Tổ gồm: 6 bản Bắc, 3 bản Nam, 4 bản Oán, 7 bản Nhạc lễ; Bộ Bát ngự, các biến thể Oán, Ngoại oán và các làn điệu truyền thống khác), cần phát huy giá trị truyền thống, đồng thời khuyến khích sáng tạo trong lời ca, phản ánh hơi thở đời sống đương đại của thành phố.

Ban tổ chức khuyến khích các sáng tác khai thác các chất liệu: Lịch sử - truyền thống cách mạng, dấu mốc Thành phố mang tên Bác; Hình tượng con người TPHCM thời kỳ mới; Các tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Những đổi thay về không gian đô thị, đời sống văn hóa - xã hội của TPHCM, tạo nên sự giao thoa, đa dạng trong cảm hứng sáng tác.

Tác phẩm tham gia cuộc vận động là tác phẩm được công bố từ ngày 1-1-2025, chưa đạt giải cao tại các cuộc thi, cuộc vận động sáng tác, liên hoan nghệ thuật trên phạm vi toàn quốc. Khuyến khích có Audio, bản ghi âm, ghi hình có hình ảnh/âm thanh rõ ràng.

Cuộc vận động dành cho mọi công dân Việt Nam, mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa 2 tác phẩm tham gia. Tác giả chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền đối với tác phẩm dự thi và phải gắn nhãn đối với các sáng tác có sử dụng hoặc có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI). Ban tổ chức không chịu trách nhiệm đối với các tranh chấp về quyền tác giả và quyền liên quan của tác phẩm dự thi.

Thời gian nhận tác phẩm từ nay đến hết ngày 8-7-2026. Tác giả gửi tác phẩm tham gia cuộc vận động về Sở VH-TT TPHCM (số 164, đường Đồng Khởi, phường Sài Gòn). Dự kiến, lễ công bố và trao giải sẽ diễn ra trong tháng 7-2026. Công tác dàn dựng và quảng bá các tác phẩm đạt giải được thực hiện trong quý 3, quý 4-2026 và những năm tiếp theo.

THÚY BÌNH