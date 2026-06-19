50 năm Thành phố mang tên Bác trong dòng chảy báo chí cách mạng

Sự kiện diễn ra tại khuôn viên nhà trường (số 01 DHT 27, phường Đông Hưng Thuận, TPHCM), nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2026), đồng thời hướng tới 50 năm Ngày Sài Gòn – Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026). Chương trình giới thiệu và tái hiện hành trình 50 năm báo chí cách mạng đồng hành cùng sự phát triển của TPHCM.

Các đại biểu và sinh viên tại buổi khai mạc trưng bày, sáng 19-6. Ảnh: V.HÀ

Trọng tâm của trưng bày là các ấn phẩm báo chí đặc biệt như: Báo Nhân Dân số ra các ngày 4-7, 5-7 và 7-7-1976, Báo Văn nghệ số ra ngày 3-7-1976... Những ấn phẩm này ghi lại không khí chính trị – xã hội trong thời điểm ngay sau khi Quốc hội khóa VI đã thông qua Nghị quyết đặt tên Thành phố Sài Gòn - Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh, một dấu mốc lịch sử đặc biệt đối với thành phố và cả nước.

Bên cạnh đó, trưng bày giới thiệu gần 50 tờ báo tiêu biểu từ năm 1976 đến 2026, đại diện cho các chặng đường phát triển của báo chí cách mạng và báo chí TPHCM: từ báo in Trung ương, các ấn phẩm báo chí của thành phố đến những ấn phẩm phản ánh đời sống đô thị qua các thời kỳ đổi mới, hội nhập và chuyển đổi số.

Các ấn phẩm đặc biệt tại không gian trưng bày. Ảnh: V.HÀ

Tại không gian trưng bày, nhiều hiện vật cũng được giới thiệu như: máy đánh chữ, máy ảnh phim, radio, máy ghi âm... cùng các tư liệu, hiện vật báo chí do nhà sưu tầm Huỳnh Minh Hiệp - Phó Chánh Văn phòng Trung tâm UNESCO Nghiên cứu bảo tồn, hỗ trợ. Ông được biết đến là nhà sưu tầm sở hữu bộ sưu tập hơn 1.000 tờ báo về Sài Gòn - TPHCM cùng nhiều hiện vật văn hóa đô thị có giá trị.

Nhà sưu tầm Huỳnh Minh Hiệp (trái) tại buổi trưng bày. Ảnh: V.HÀ

Trong khuôn khổ trưng bày, nhà trường tổ chức các hoạt động như: tọa đàm “Tự hào người làm báo tại thành phố mang tên Bác”, tham quan kết hợp bài tập dành cho sinh viên, góc trải nghiệm nghề báo với các hoạt động thực hành viết tin, ghi âm, quay phóng sự nhanh từ chất liệu là những số báo lịch sử và hiện vật trưng bày.

Một số hiện vật tại buổi trưng bày. Ảnh: V.HÀ

Trưng bày kéo dài đến hết ngày 23-6.

HẢI DUY