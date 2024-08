Nhóm côn đồ dùng "mưa đá" uy hiếp người dân trong đêm

Ngày 1-8, một lãnh đạo Công an huyện Krông Ana, cho biết đã chỉ đạo Công an xã Ea Bông nhanh chóng xác minh, làm rõ vụ việc một nhóm côn đồ dùng gạch đá tấn công một hộ dân trên địa bàn.

Các đối tượng dùng gạch, đá tấn công gia đình ông Ba

“Tôi đã chỉ đạo Công an xã Ea Bông vào cuộc xác minh, lập hồ sơ báo cáo lên công an huyện về vụ việc để xử lý theo quy định. Hiện, công an xã đang trong quá trình xác minh, làm rõ”, lãnh đạo Công an huyện Krông Ana thông tin.

Nhiều gạch, đá lớn tại hiện trường

Theo phản ánh của ông Võ Ba (xã Ea Bông) khoảng 21 giờ 30 ngày 29-7, khi gia đình ông đang ngủ thì bất ngờ một nhóm người đến trước cửa nhà dùng gạch đá ném liên tục vào nhà. Chưa kịp hiểu chuyện gì, ông Ba định chạy ra ngoài xem thì các đối tượng ném đá liên tục làm vỡ kính cửa, vỡ bàn khiến ông phải chốt hết các cửa, cố thủ trong nhà. Trong lúc ném đá, các đối tượng liên tục chửi bới và đe dọa sẽ giết cả nhà ông. Một lúc sau, các đối tượng mới chịu rời đi.

Cửa chính và nhiều tài sản của gia đình ông Ba bị hư hỏng sau vụ tấn công

Theo ông Ba, thời điểm bị tấn công, gia đình ông có 5 người trong nhà, trong đó con dâu ông vừa sinh con được 6 tháng. Tất cả mọi người rất hoang mang, lo sợ. Trong nhóm đối tượng tấn công nhà ông có một người tên B. (ngụ cùng địa phương). Tuy nhiên, ông Ba cho biết gia đình ông không có mâu thuẫn gì với B. nên chưa hiểu được nguyên nhân vụ việc. Vụ tấn công đã khiến nhiều tài sản của gia đình ông như cửa chính, cổng, bàn, ghế... bị hư hỏng.

Sau khi bị tấn công, gia đình ông Ba đã gửi đơn đề nghị cơ quan công an vào cuộc làm rõ. “Tôi mong cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ nhóm đối tượng tấn công gia đình tôi. Đồng thời làm rõ, nguyên nhân, động cơ các đối tượng gây nên vụ việc”, ông Ba tha thiết.

Cùng ngày, một cán bộ Công an xã Ea Bông, cho biết đang ghi nhận hiện trường để làm rõ vụ việc.

MAI CƯỜNG