Nhóm cựu lãnh đạo xã lãnh án vì ký hồ sơ khống bán 44ha đất rừng phòng hộ

Chiều 14-8, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án đối với nhóm cựu cán bộ xã Minh Trí thuộc huyện Sóc Sơn trước đây (nay là xã Kim Anh), với cáo buộc ký xác nhận vào các hồ sơ mua bán, khiến 44ha đất rừng phòng hộ bị chuyển nhượng trái phép.

Theo đó, 2 cựu Phó Chủ tịch xã Minh Trí là Nguyễn Văn An và Dương Đức Vượng bị tuyên phạt lần lượt các mức án 4 năm 6 tháng tù và 4 năm tù.

Các bị cáo Đỗ Văn Ba (cựu cán bộ địa chính xã) bị tuyên 36 tháng tù và Nguyễn Mạnh Hùng (cựu phó trưởng thôn Minh Tân) bị tuyên 26 tháng tù, nhưng đều cho hưởng án treo. Các bị cáo trên bị tuyên án về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.

Các bị cáo tại phiên tòa

Theo hồ sơ vụ án, năm 2019, Thanh tra TP Hà Nội ban hành kết luận việc quản lý, sử dụng đất, trật tự xây dựng trong giai đoạn từ năm 2008-2019 tại xã Minh Trí và xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn trước đây. Cơ quan thanh tra đã chuyển hồ sơ sang công an để điều tra.

Từ hồ sơ thanh tra, cơ quan công an xác định trong 10 năm, từ năm 2008 đến năm 2018, các hộ dân đã chuyển quyền sử dụng đất tại xã Minh Trí và xã Minh Phú khi chưa được cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong đó, nhiều diện tích đất còn nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ Sóc Sơn, không được mua bán, chuyển nhượng.

Tuy nhiên, 4 cá nhân trên trong giai đoạn 2011-2016 đã xác nhận, chứng thực vào 125 hồ sơ, hợp đồng mua bán chuyển nhượng đất và đơn xin chuyển giao quyền sử dụng đất với tổng diện tích hơn 44ha. Trong đó 69 hồ sơ đất rừng phòng hộ là loại đất không được chuyển nhượng, tặng cho. Còn lại 56 hồ sơ được chuyển nhượng khi người sử dụng đất không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của nhóm lãnh đạo, cán bộ trên là nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng xấu đến công tác quản lý đất đai của chính quyền địa phương và TP Hà Nội. Do đó cần phải có hình phạt tương xứng đối với các bị cáo mới đủ tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

ĐỖ TRUNG