Nhóm nghệ sĩ Pháp lưu diễn tại Việt Nam

Một poster giới thiệu buổi biểu diễn của nhóm nghệ sĩ Pháp Luiza và khách mời Lena.

Ảnh: Viện Pháp tại TPHCM

Luiza, giọng hát chính của nhóm, sinh ra tại Rennes (Pháp) trong một gia đình có truyền thống về âm nhạc. Sau khi được đào tạo cổ điển tại nhạc viện Rennes, Luiza khám phá Brazil và vùng Amazon, cuộc sống Paris, gặp gỡ nhiều nghệ sĩ trên thế giới để khơi nguồn cảm hứng âm nhạc của mình.

Với giọng hát đầy mê hoặc và lối trình diễn cuốn hút, nữ ca sĩ người Pháp lai Brazil Luiza sẽ đưa khán giả khám phá những miền đất mới, nơi âm nhạc truyền thống (Brazil, Réunion, Balkans) giao thoa với những nhịp điệu hiện đại (Electro-pop, dub…), tạo nên một bữa tiệc âm nhạc đầy sắc màu và bất ngờ. Các thành viên khác của nhóm Luiza là Barrandon Enguerrand - kỹ sư âm thanh; Théo Kaiser - nghệ sĩ guitar, kèn trumpet; Dorian Zavatta - nghệ sĩ saxophone.

Trong khi đó, Lena là một nghệ sĩ Việt Nam đa tài, hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh. Cô vừa là ca sĩ, nhạc sĩ với khả năng sáng tác những ca khúc Pop pha trộn R&B nhẹ nhàng, giàu cảm xúc về tình yêu, cuộc sống và trải nghiệm cá nhân, vừa là một diễn viên đầy triển vọng. Cô cũng có khả năng chơi thành thạo nhiều loại nhạc cụ như piano, guitar, bass và ukulele. Lena đã ghi dấu ấn với nhiều ca khúc như Ôi tình yêu thật điêu, Say, Only Me cùng với những bản nhạc phim (OST) được yêu thích trong Thiên thần hộ mệnh, Lật mặt 8…

Để thưởng thức đêm nhạc của nhóm nghệ sĩ Pháp Luiza, khán giả có thể mua vé tại địa chỉ: ticketbox.vn/vien-phap-hcm-concert-luiza-24262

ĐỖ VĂN