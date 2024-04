Nhóm nhạc K-pop Tempest chọn TPHCM ra mắt live concert đầu tiên

Nhóm nhạc Tempest đến TPHCM lần đầu tiên tại Lễ hội Âm nhạc Quốc tế TPHCM 2023

Đêm nhạc có tên World Premiere: The First Ever Live 2024 Tempest Concert (T-Our: Tempest Voyage) là sự kiện bắt đầu cho tour lưu diễn toàn cầu đầu tiên trong sự nghiệp của Tempest. Không như đa số các nhóm nhạc Hàn Quốc khác thường tổ chức live concert ra mắt tại quê nhà, Tempest lựa chọn Việt Nam làm điểm đến bắt đầu world tour.

Nhóm Tempest từng biểu diễn tại Việt Nam vào tháng 12-2023 trong Lễ hội Âm nhạc Quốc tế TPHCM - HOZO 2023. Thành công của HOZO 2023 đã chứng minh cho các đối tác quốc tế thấy Việt Nam là điểm đến cho các sự kiện văn hóa - giải trí tầm cỡ khi có năng lực tổ chức, đáp ứng tốt các yêu cầu về thiết bị và kỹ thuật biểu diễn theo tiêu chuẩn quốc tế. Đó cũng là lý do nhạc sĩ Huy Tuấn (Tổng đạo diễn Hozo) và Beyond Entertainment & Communication (Beyond E&C) được công ty chủ quản của Tempest tin tưởng lựa chọn trở thành nhà sản xuất của live concert này.

Thông tin đêm nhạc Tempest tổ chức tại Việt Nam nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người trẻ yêu nhạc, đặc biệt là việc sở hữu một thành viên người Việt trong đội hình khiến người hâm mộ càng trông đợi sẽ thể hiện nhiều ca khúc tiếng Việt trong đêm diễn.

Habin, thành viên nhóm nhạc Tempest

Tempest (có nghĩa là "cơn bão mạnh") thành lập vào tháng 3-2022 trực thuộc công ty Yuehua Entertainment, gồm 7 thành viên: Hanbin, Hyeongseop, Hyuk, Eunchan, Lew, Hwarang, Taerae. Trong đó, Habin là người Việt, tên thật Ngô Ngọc Hưng, sinh năm 1998 tại Yên Bái, tốt nghiệp khoa Quốc tế chuyên ngành Marketing, Đại học Thương mại Hà Nội. Sau hơn 2 năm, Tempest gặt hái nhiều thành tích, chiến thắng cúp tân binh, nhóm nhạc mới, nghệ sĩ triển vọng ở nhiều lễ trao giải âm nhạc uy tín tại Hàn Quốc như: Genie Music Awards 2022, Asia Artist Award 2022, Seoul Music Awards 2023, Hanteo Music Awards 2022, MAMA 2023…

TIỂU TÂN