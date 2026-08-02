Nhộn nhịp mùa cá cơm bún ở vùng biển Hà Tĩnh

Nhiều ngày nay, ngư dân ở vùng ven biển các xã Lộc Hà, Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh, cho tàu thuyền ra khơi gần bờ và đánh bắt trúng các mẻ cá cơm bún tươi ngon (còn gọi là cá mờm, cá cơm sữa...), mang về nguồn thu nhập đáng kể.