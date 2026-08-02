Đưa "Quốc bảo" xuống phố, vươn ra thế giới

Tại Lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu quốc tế Đà Nẵng 2026, lần đầu tiên những người trồng sâm từ vùng núi Ngọc Linh mang "quốc bảo" xuống phố, trực tiếp giới thiệu đến người tiêu dùng và du khách.