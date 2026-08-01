Kinh tế

Nhộn nhịp mùa cá cơm bún trên vùng biển Lộc Hà và Thạch Khê

SGGPO

Ngư dân vùng ven biển các xã Lộc Hà, Thạch Khê (tỉnh Hà Tĩnh) đánh bắt trúng các mẻ cá cơm bún (còn gọi là cá mờm, cá cơm sữa...), mang về nguồn thu nhập cao.

Ngày 1-8, ghi nhận của phóng viên tại xã Lộc Hà, không khí nhộn nhịp dọc tuyến đê biển, nơi người dân đang tất bật vận chuyển những khay cá cơm bún tươi rói vừa mang lên bờ.

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Người dân chở các khay nhựa chất đầy cá cơm bún

Cách đó không xa, nhiều tàu thuyền đang hối hả đánh bắt cá cơm bún. Sau một thời gian ngắn, khi các mẻ cá cơm bún được chất đầy các thùng nhựa, ngư dân nhanh chóng cho tàu vào bờ để tiêu thụ. Sau đó, tàu lại ra khơi đánh bắt chuyến biển mới, công việc diễn ra liên tục. Trong ngày, có tàu thu về cả tạ cá, mang lại thu nhập cao.

Cá cơm bún là loài cá biển nhỏ, chiều dài khoảng 2-3cm, có màu trắng trong như sợi bún. Thời điểm giá cao, mỗi kg bán ngay tại bờ biển từ 100.000 đến 110.000 đồng.

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Cá cơm bún được chất đầy thùng nhựa

>> Một số hình ảnh đánh bắt và mua bán cá cơm bún ở xã Lộc Hà

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Ngư dân trúng cá cơm bún Hà Tĩnh

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