Những cây cầu mất an toàn vì không có đèn tín hiệu giao thông

Do có hệ thống sông ngòi chằng chịt, các địa phương ở khu vực ĐBSCL đã đầu tư nguồn vốn lớn để thi công nhiều cầu giao thông nông thôn. Tuy nhiên, đa phần những cây cầu này hẹp, chỉ đủ một làn ô tô lưu thông, không có đèn tín hiệu giao thông. Điều này dẫn đến dễ xảy ra tai nạn giao thông và mất an ninh trật tự.

Phản ánh đến Đường dây nóng Báo SGGP, nhiều người dân ở tỉnh Long An cho biết: Trên tuyến đường tỉnh 816, đoạn từ quốc lộ 1 (huyện Bến Lức) đến quốc lộ N2 (huyện Đức Hòa) có hơn 20 cây cầu hẹp, chỉ đủ một xe ô tô lưu thông qua cầu, không được lắp đặt đèn tín hiệu giao thông. Trong khi đó, đây là tuyến đường huyết mạch, các phương tiện vận tải hàng hóa thường xuyên qua lại để chở hàng từ huyện biên giới Đức Huệ về huyện Bến Lức để đi TPHCM và nhiều tỉnh, thành phố khác.

Nhiều phương tiện chờ nhau để qua cầu trên đường tỉnh 816 (Long An)

Theo ghi nhận, trên tuyến đường này, rất nhiều phương tiện xe tải, xe ba gác chở hàng hóa… khi đến chân cầu đều tự dừng để chờ lần lượt qua cầu. Đã xảy ra nhiều vụ ẩu đả do tài xế muốn qua cầu trước, dẫn đến mất an toàn giao thông và trật tự trong khu vực.

Tình trạng trên diễn ra tương tự tại các tuyến đường tỉnh 817, 818, 819, 831… Trên các tuyến đường này, có rất nhiều cầu hẹp chỉ đủ 1 ô tô đi qua, hạn chế tốc độ cũng như trọng tải nhưng nhiều tài xế vẫn vi phạm dẫn đến mất an toàn giao thông.

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Long An, những cây cầu hẹp (bề ngang 4m) tồn tại ở các tuyến đường của tỉnh là do lịch sử để lại. Trong tình hình khó khăn, ngành chức năng chưa thể mở rộng, đầu tư nâng cấp cầu, vì vậy tài xế lưu thông qua cầu phải chú ý quan sát và nhường đường cho nhau. Phương tiện nào lên cầu trước thì qua trước, phương tiện nào nếu lỡ lên 1/3 dốc cầu thì phải lùi lại, nhường cho phương tiện đã lên trước đó chứ ngành chức năng không lắp đèn tín hiệu giao thông tại các cây cầu này.

Ngành chức năng đã cắm biển báo tốc độ 40km/h khi qua cầu, nhưng nhiều tài xế cho rằng tốc độ này quá chậm, vì vậy Ban An toàn giao thông vừa thống nhất thay biển báo tốc độ qua cầu lên 50km/h. Ngoài ra, ngành chức năng tỉnh Long An đang có phương án thống nhất thay thế các cây cầu bắc qua sông nhỏ, không có thuyền lưu thông qua lại bằng cống trên các tuyến đường tỉnh ở Long An. Riêng tuyến đường tỉnh 816 sẽ có 4 cây cầu được thay đổi cầu thành cống.

NGỌC PHÚC