Những hẻm hoa rộng đẹp nghĩa tình giữa lòng Thành phố

Tại khu phố 19, phường Chợ Quán, TPHCM có một con hẻm được người dân gọi bằng cái tên rất đỗi thân thương “hẻm hoa”, hình thành từ sự chung tay của bà con. Người góp cây giống, người góp kinh phí, người không có điều kiện thì góp bằng công chăm sóc.

Nói về tạo mảng xanh, bà Lê Thanh Thủy ngụ khu phố 13, phường Chợ Quán chia sẻ: “Chỉ cần sử dụng một diện tích nhỏ, để trồng cây xanh hoặc rau. Việc này không chỉ góp phần tạo thêm mảng xanh cho khu dân cư mà còn mang lại những lợi ích thiết thực cho đời sống hằng ngày.”

Ông Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chợ Quán, cho hay, thực hiện phát động xây dựng công trình “Thành phố muôn sắc hoa” của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, phường Chợ Quán đã triển khai đến các khu phố và nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của Đảng ủy, chính quyền địa phương.

Ngoài triển khai phong trào tại các khu phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường còn phát động rộng rãi đến các đoàn thể như Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên và Công đoàn phường. Qua đó, các chi hội, chi đoàn tại cơ sở cùng chung tay, góp sức xây dựng địa bàn phường ngày càng xanh, sạch và đẹp hơn.

Dọc tuyến đường Trần Phú, nhiều khu phố trên địa bàn phường Chợ Quán cũng hưởng ứng công trình “Thành phố muôn sắc hoa”. Những khoảng không gian quen thuộc được khoác thêm “áo mới” trở nên rực rỡ, khang trang hơn.

Ở khu phố 13, phường Chợ Quán, câu chuyện về mảng xanh lại bắt đầu từ một khoảng vỉa hè rộng tại chung cư lô B. Trước đây, khu vực này được người dân tận dụng để trồng cây cảnh, cây thuốc và rau xanh. Tuy nhiên, do việc trồng cây chưa theo quy hoạch, thiếu đồng bộ nên cảnh quan chưa thật sự đẹp mắt. Từ thực tế đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chợ Quán phối hợp với Đoàn Thanh niên hỗ trợ xây dựng các bồn cây. Người dân cùng góp đất, trồng và chăm sóc cây theo hướng dẫn.

Bà Trần Thị Tình, ngụ khu phố 13, phường Chợ Quán, cho biết, việc chăm sóc, giữ gìn khu phố không có sự phân công cụ thể. Khi thấy việc cần làm, người dân đều chung tay góp sức.

Những công việc ấy không chỉ diễn ra trong đợt phát động. Sau khi hoa nở, cây xanh lên tán, người dân vẫn tiếp tục chăm sóc, quét dọn, giữ gìn bởi một con hẻm chỉ thật sự sạch đẹp khi những người đang sống ở đó cùng xem việc bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mình, chứ không phải việc của riêng ai.

Không chỉ góp thời gian, công sức để thay đổi diện mạo đô thị, người dân tại những con hẻm còn sẵn sàng góp một phần diện tích đất của gia đình để mở rộng lối đi chung.

Ở trung tâm thành phố, mỗi mét vuông đất đều có giá trị lớn. Nhưng tại hẻm 88 đường Cô Giang, phường Cầu Kiệu, nhiều hộ dân đã đồng thuận hiến đất để tuyến hẻm rộng hơn, khang trang và thông thoáng hơn. Việc người dân sẵn sàng chia sẻ một phần tài sản của gia đình cho không gian chung càng cho thấy giá trị của sự đồng thuận, vì mục tiêu chung của cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Minh Tuyến, Trưởng khu phố 19, phường Cầu Kiệu, cho biết: “Ban đầu một số người vẫn chưa hiểu hết lợi ích của việc mở rộng, chỉnh trang hẻm. Nhờ sự quan tâm, tuyên truyền của chính quyền địa phương cùng sự vận động của Ban điều hành khu phố, người dân dần hiểu rằng khi con hẻm được mở rộng, không gian sẽ thông thoáng, sạch đẹp hơn và việc đi lại cũng thuận tiện hơn".

Theo ông Hứa Tuấn Đạt, ngụ khu phố 19, phường Cầu Kiệu, gia đình ông đã sinh sống tại đây nhiều năm. Trước kia, đây chỉ là một con hẻm nhỏ, việc đi lại khó khăn. Mỗi khi mưa lớn, triều cường, hẻm thường xuyên bị ngập, nước tràn lên đường, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Ông cho rằng, người dân có thể nhìn thấy rõ những lợi ích lâu dài khi con hẻm được mở rộng. Riêng gia đình ông đã hiến gần 10m² đất để mở rộng hẻm.

Để mở rộng tuyến hẻm này, có 36/39 hộ dân đồng thuận hiến đất, 3 hộ được hỗ trợ, bồi thường. Người dân đã hiến đất với tổng diện tích gần 266m², giá trị quy đổi theo giá thị trường là hơn 41 tỷ đồng. Đằng sau những con số ấy không chỉ là giá trị vật chất, mà còn là câu chuyện về sự đồng lòng và tinh thần vì cộng đồng.

Địa phương đã phân tích để người dân hiểu rằng khi mỗi cá nhân dành một phần quyền lợi riêng vì lợi ích chung, việc mở rộng hẻm sẽ mang lại những giá trị thiết thực, giúp khu vực khang trang, thông thoáng hơn và nâng cao chất lượng cuộc sống của chính người dân.

Những con hẻm hôm nay rộng hơn, sạch hơn; những mảng xanh được chăm chút mỗi ngày là kết quả từ sự góp sức rất cụ thể của người dân. Những hành động ấy không chỉ tạo nên thay đổi ở khu dân cư mà còn từng bước làm đổi thay diện mạo đô thị, bắt đầu từ những điều rất đỗi bình dị và nghĩa tình.

Nội dung: ĐỖ THIỆN - TAM NGUYÊN - THANH QUANG - DIỄM MI - Trình bày: MINH THƯ