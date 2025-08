Những người giữ gìn hồn tre ở "xóm giường"

Clip: Đến "xóm giường" lắng nghe âm thanh mộc mạc của nghề xưa. Thực hiện: NGUYỄN TRANG

Nghề làm giường, làm thang ở thôn Điện An 1, xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, đã giúp người dân có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.

Đối với ông Trần Phương (60 tuổi, thôn Điện An 1), đây là cách giữ gìn nghề truyền thống. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Lê Văn An, 65 tuổi, gắn bó với nghề từ thuở thiếu thời, ông nói: “Ngày trước, cả thôn Điện An 1 có 100 hộ làm nghề. Điện An 2, Điện An 3 cũng rộn ràng tiếng cưa, tiếng bào suốt ngày”. Giờ đây, chỉ còn hơn chục mái nhà giữ nghề, bởi tre ngày một hiếm, giá lại cao và cũng chỉ còn lại những người lớn tuổi giữ nghề.

Ông Lê Văn An dùng máy mài để làm nhẵn bề mặt tre. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Những khúc tre được loại bỏ lớp vỏ xơ và mấu tre thô ráp. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Bộ đồ nghề của ông An rất đơn giản, vài cái đục, cái búa, cái cưa, chiếc thước gỗ cũ kỹ. Vậy mà mấy mươi năm nay, ông vẫn cần mẫn làm ra từng chiếc giường tre, thang tre bằng đôi tay chai sần.

Ông An sử dụng bộ đồ nghề đơn giản đựng trong chiếc giỏ đen. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Đục lỗ trên thân tre để lắp ráp các thanh tre khi làm giường hoặc làm thang tre. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Để làm một chiếc giường tre, ông cắt tre thành từng khúc, những đoạn lớn dùng làm chân và khung giường, tre nhỏ hơn được tận dụng làm thanh vạt. Dùng cưa cắt, rồi bào cho mịn từng khúc, sau đó đục lỗ trụ theo độ nông sâu chính xác để các thanh tre khớp vừa vặn vào nhau.

Căn chỉnh vị trí trên từng thân tre. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Hai vợ chồng ông An đã gắn bó với nghề làm giường tre từ hàng chục năm bên cạnh công việc đồng áng. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ngày nay, tre ở thôn Điện An 1 không còn nhiều như xưa, để có nguồn nguyên liệu, ông và vợ lặn lội ngược xuôi các xã vùng ven, men theo những triền sông, bìa rừng, nơi người dân vẫn còn giữ những bụi tre lâu năm, để tìm mua từng cây. Tre được mang về, rửa sạch, phơi dưới nắng từ 2–3 ngày để thân tre khô chắc, không cong vênh và tránh mối mọt.

Những cây tre được ông Trần Phương phơi nắng trước khi làm giường. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Dẫu qua bao biến động, người dân "xóm giường" vẫn giữ nghề truyền thống. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Mùa hè oi ả, chiếc giường tre mát rượi trở thành chỗ ngả lưng, hay đơn giản chỉ cần ngồi trên giường tre, nhấp chén trà, nghe tiếng tre kêu kẽo kẹt cũng đủ thấy một phần hồn quê còn ở lại. Có lẽ chính bởi những giá trị mộc mạc, thân thuộc ấy mà “xóm giường” vẫn lặng lẽ bám trụ đến tận hôm nay.

Ông Phương sắp xếp các thanh tre để chuẩn bị đóng vạt giường. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Nhiều người dân "xóm giường" chọn nghề đóng giường tre, thang tre là nguồn kinh tế chính cho gia đình. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Giường tre, thang tre làm xong, thương lái đến lấy đi bán khắp chợ quê, phố thị. Có lúc, ông An tự mình đạp xe, chất từng chiếc giường sau yên, tìm người mua. Mỗi chiếc giường chỉ bán được 200.000-300.000 đồng.

Ông An nói: “Nghề này lấy công làm lời nhưng giữ được cái nghề truyền thống là vui rồi”.

Ông An đang hoàn thành công đoạn cuối cho chiếc giường tre. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Một chiếc thang tre được ông làm xong. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Người bán giường tre của ông An cũng là những người bám nghề. Ông Võ Công Minh (69 tuổi, ở thôn Điện An 1) hằng ngày đều ghé nhà ông An chở giường, thang đi bán dạo khắp các ngả đường. “Có khách đặt thì tôi đến lấy hàng, còn không thì đi bán dạo. Mỗi ngày lời lãi chỉ được vài chục ngàn, đủ đắp đổi qua ngày”, ông Minh nói.

Ở góc nhà này, nghề truyền thống từ cây tre vẫn còn sống trong lòng những người thợ tâm huyết. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Võ Công Minh thường đến lấy thang, giường tre để chở đi giao hàng. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Trần Phương, 60 tuổi, đã gắn bó với nghề làm giường tre được 10 năm nay, vừa làm nghề vừa phụng dưỡng mẹ già. “Làm đủ sống là mừng rồi. Giữ được nghề cũng là giữ cái hồn quê”, ông nói, mắt không rời khỏi những thanh tre đang vót dở.

Ông Phương đã hoàn thành những chiếc giường vừa kịp xuất bán. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Dù nghề không còn sôi động nhưng nhiều người dân vẫn chọn giữ nghề truyền thống. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Dù hiện nay “xóm giường” không còn sôi động như xưa nhưng hàng chục hộ dân giữ nghề truyền thống vẫn tin, còn người cần giường tre, còn người nhớ nghề xưa, thì vẫn còn xóm giường.

NGUYỄN TRANG