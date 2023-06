Những phát súng làm tan vỡ hình ảnh

Hành vi dùng súng săn bắn chết 2 con dê của người dân, rồi cho vào cốp xe ô tô mang đi của 3 cán bộ, chiến sĩ Công an thị trấn Đại Nghĩa (ở huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) không chỉ vi phạm về đạo đức, lối sống, quy định của ngành mà còn có biểu hiện của phạm pháp hình sự. Đáng buồn hơn, việc làm của 3 cá nhân trên đã gây mất lòng tin của người dân, làm suy giảm uy tín và hình ảnh tốt đẹp của người Công an nhân dân.

Sự việc 3 cán bộ, chiến sĩ Công an thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội là Nguyễn Văn Nhân và Bùi Đình Việt và Bùi Tiến Tùng dùng súng săn bắn chết 2 con dê của người dân vào ngày 26-6 ở khu vực núi Mào Gà (ở thôn Ái Nàng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức) rồi cho vào cốp xe ô tô mang đi, khiến người dân rất bức xúc.

Dù ngay khi nhận được thông tin vụ việc trên, lãnh đạo Công an TP Hà Nội nhanh chóng tước quân tịch, chỉ đạo cơ quan chức năng khởi tố vụ án "Trộm cắp tài sản" và tạm giữ hình sự 3 cán bộ trên để điều tra. Tuy nhiên, dư luận xã hội và cộng đồng vẫn vô cùng bất bình, thậm chí là phẫn nộ trước hành vi của 3 cá nhân trên.

Việc sử dụng súng đi săn trong giờ làm hành chính, bắn chết dê của người dân rồi bỏ vào cốp ô tô chở đi của 3 công an nêu trên có thể là bộc phát nhưng tác hại và hậu quả gây ra là rất nghiêm trọng.

Đặc biệt, hành vi trên không chỉ làm hoen ố hình ảnh, uy tín của lực lượng Công an nhân dân mà đã vi phạm nghiêm trọng ngay điều đầu tiên trong 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, đó là “Đối với mình phải cần, kiệm, liêm, chính”.

Đối với nhân dân, lực lượng Công an nhân dân có vai trò vô cùng quan trọng trong giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ Tổ quốc và cuộc sống bình yên của nhân dân. Vì vậy, đòi hỏi mỗi người chiến sĩ Công an nhân dân luôn phải rèn luyện phẩm chất cách mạng, trau dồi đạo đức “cần, kiệm, liêm, chính” để phục sự đất nước và nhân dân, đồng thời chống lại những thói hư tật xấu, chủ nghĩa cá nhân trong mỗi người.

Hơn nữa, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải luôn giữ cho mình phẩm chất ngay thẳng, trong sạch, không tham lam, luôn tôn trọng và giữ gìn của công, của dân, không xâm phạm tài sản của nhà nước và nhân dân. Do vậy, bất cứ ai dù ở vị trí công tác nào nếu phạm vào tội tham ô, trộm cắp… dù chỉ là rất nhỏ cũng gây ra hậu quả vô cùng tai hại về nhiều mặt.

Hành vi của 3 cán bộ, chiến sĩ Công an thị trấn Đại Nghĩa nêu trên không chỉ là sai lầm, vi phạm về đạo đức, lối sống, quy định của ngành mà còn có biểu hiện của phạm pháp hình sự.

Dù biện minh, hay lý do nào đi nữa thì việc làm của 3 cá nhân trên đã gây mất lòng tin của người dân vào những con người đang ngày đêm bảo vệ sự bình yên cho cuộc sống, làm suy giảm uy tín và hình ảnh tốt đẹp của người Công an cách mạng.

Thực tiễn cho thấy, thời gian qua, đã có không ít cán bộ, chiến sĩ, thậm chí là cả lãnh đạo trong ngành Công an có các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật tới mức phải xử lý hình sự. Do đó, sau vụ việc rất bức xúc trên ở huyện Mỹ Đức, đòi hỏi các cơ quan chức năng của Hà Nội cần khẩn trương điều tra làm rõ, xử thật nghiêm khắc các cá nhân và tập thể liên quan để răn đe và làm gương.

Hơn nữa, qua đây cũng là bài học sâu sắc với mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, đòi hỏi phải luôn là những người gương mẫu chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, nghiêm khắc với chính mình, kiên quyết đấu tranh với mọi thói hư, tật xấu để thực thi bảo vệ pháp luật, phục sự đất nước và nhân dân.