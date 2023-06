Tước danh hiệu công an nhân dân đối với 3 cán bộ công an trộm dê của người dân

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 27-6, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã ký quyết định tước danh hiệu công an nhân dân đối với 3 cán bộ Công an thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, gồm: Đại úy Nguyễn Văn Nhân, Thượng úy Bùi Đình Việt và Thượng úy Bùi Tiến Tùng.