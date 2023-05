“Những tấm gương bình dị mà cao quý”: Lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng

Với hơn 200 tài liệu, bài viết và hiện vật, triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” giới thiệu đến công chúng 133 tấm gương điển hình tiên tiến, gồm 62 tập thể và 71 cá nhân được lựa chọn từ gần 600 tấm gương đã được Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố, Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng) và Tổng cục Chính trị (Bộ Công an). Đây là những tấm gương sáng trong các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa - xã hội; xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền, quốc phòng và an ninh. Họ thực sự là những tấm gương tiêu biểu về ý chí, nghị lực, lòng nhân ái, quả cảm... để chúng ta học tập và noi theo. “Mỗi hình ảnh và bài viết là một câu chuyện cảm động về các tập thể và những cá nhân bình dị đã vượt lên hoàn cảnh, số phận, dám nghĩ, dám làm, hết lòng, hết sức hiến dâng tất cả vì lợi ích của cộng đồng, vì sự bình yên, phồn vinh và phát triển của đất nước. Họ là những tấm gương truyền cảm hứng cho cộng đồng nói chung và những người trẻ hôm nay trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước”, TS Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh, nhấn mạnh.

Những tấm gương tiêu biểu có thể kể đến như thầy giáo Nguyễn Như Diệp ở Bình Thuận không chỉ tận tụy, tâm huyết với nghề giáo mà còn có tấm lòng nhân đạo, tích cực trong hoạt động từ thiện xã hội. Hay tấm gương về nghị lực và tấm lòng người thương binh Nguyễn Hồng Yên ở Anh Sơn, Nghệ An. Mặc dù bỏ lại chiến trường đôi chân và 91% sức khỏe, mang trên người nhiều vết thương nhưng trong cuộc sống đời thường ông vẫn luôn khắc ghi lời Bác Hồ dạy “tàn nhưng không phế”, sản xuất giỏi và thường xuyên chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn xung quanh mình. Tấm gương về bác sĩ Sùng A Vang - người con của bản Mù ở Yên Bái là người giỏi chuyên môn, hết lòng vì bệnh nhân; luôn gương mẫu, giúp đỡ các đồng nghiệp, nhiệt tình tham gia các phong trào thi đua… Hay tấm gương về chiến sĩ công an Đoàn Văn Minh - Công an xã Vạn Hòa, TP Lào Cai luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, dũng cảm quên mình lao vào ngăn chặn, khống chế đối tượng đặc biệt nguy hiểm để bảo vệ sự bình yên cho nhân dân...

Triển lãm còn giới thiệu một số tư liệu sưu tập báo về gương người tốt việc tốt được Chủ tịch Hồ Chí Minh biểu dương và thưởng huy hiệu, một số huy hiệu Bác Hồ gửi tặng tấm gương người tốt việc tốt; sưu tập sách về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.