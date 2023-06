NTK Lê Thanh Hoà tung BST váy cưới Love No.3; siêu mẫu Võ Hoàng Yến hé lộ dự án thời trang riêng

Lương Thùy Linh làm nàng thơ cho “Love No.3” của NTK Lê Thanh Hoà

“Love No.3” như một câu chuyện tình yêu đẹp được NTK Lê Thanh Hoà lấy cảm hứng từ bài hát “Can't take my eyes off you".

Nếu như Đỗ Mỹ Linh và Ngọc Châu là “nàng thơ" của bộ sưu tập No.1 và No.2 thì lần này, NTK Lê Thanh Hòa đã mời Hoa hậu Lương Thùy Linh để thổi sự tươi mới, tinh khiết vào BST No.3.

Các thiết kế của BST “Love No.3” sử dụng những chất liệu cao cấp quen thuộc như: organza, tulle, mikado, taffeta, satin... NTK đã làm việc liên tục cùng đội ngũ thợ lành nghề để dựng nên những form dáng lộng lẫy của ball gown, nét quyến rũ thu hút của fit and flare, sự thanh lịch và sang trọng của A-line hay kiểu dáng over-skirt làm tăng thêm độ bay bổng trong từng bước đi của cô dâu khi bước vào lễ đường.

Điểm đặc biệt của bộ sưu tập là kỹ thuật tạo hoạ tiết ren đính độc quyền, phối hợp cùng cách xử lý chất liệu và draping. Đây cũng chính là những thế mạnh từ trước đến nay của NTK Lê Thanh Hoà.

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến hé lộ dự án thời trang riêng ấp ủ suốt 19 năm

Võ Hoàng Yến với phong cách mạnh mẽ, cá tính trên sàn runway đã giúp cô ghi được dấu ấn trong lòng khán giả.

Và mới đây, mạnh mẽ chuyển mình trong lĩnh vực thời trang, Võ Hoàng Yến cho biết sẽ ra mắt một thương hiệu thời trang riêng, và đang gấp rút chuẩn bị một show diễn thời trang riêng vào tháng 8 tới.

Nữ người mẫu bật mí, khi còn bé, bản thân có năng khiếu và rất thích vẽ. Mãi đến sau này cô vẫn còn sở thích đó nhưng chưa tìm được thời điểm và cộng sự thích hợp, còn bây giờ thì ước mơ 19 năm đã sắp thành hiện thực. “Tôi luôn thích làm đẹp cho người khác, nhìn người đối diện hay bất kỳ ai tôi cũng muốn nhìn thấy họ được mặc những trang phục đẹp đẽ”, Võ Hoàng Yến chia sẻ.