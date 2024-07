Nữ giám đốc mở công ty đào tạo tiếng Hàn để lừa đảo xuất khẩu lao động

Ngày 30-7, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin về việc Cơ quan An ninh điều tra vừa khởi tố vụ án, bị can và bắt bị can để tạm giam đối Nguyễn Thị Hải Yến (sinh năm 1983, ở phố Đông Phong, phường Nam Bình, TP Ninh Bình) là Giám đốc Công ty TNHH đào tạo và thương mại quốc tế Korea Skybay về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.