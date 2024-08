Công an tỉnh Bình Dương vừa quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Ngô Thị Thương, sinh năm 1974, trú tại phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương để điều tra về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.