Ở tuổi U70, Kenny G vẫn khiến hàng ngàn khán giả chìm đắm trong âm nhạc

Sân khấu Trung tâm Hội nghị quốc gia tối 14-11 được lấp đầy bởi người nghe nhiều thế hệ đã và đang được kết nối với nhau bằng âm nhạc của Kenny G. Một lần nữa, Kenny G khiến trái tim hơn 4.000 khán giả thổn thức vì những giai điệu quen thuộc từ những nhạc phẩm bất hủ của lãng tử tóc xoăn chơi saxophone như Forever in love, Going home, The moment, My heart will go on - ca khúc chủ đề trong phim Titanic...