Ông Nguyễn Phong An làm Phó Bí thư Thành ủy Biên Hòa

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai đã thông qua quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động ông Nguyễn Phong An, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh đến công tác tại UBND TP Biên Hòa, từ ngày 1-11-2024; chỉ định ông Nguyễn Phong An tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Biên Hòa, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời giới thiệu ông Nguyễn Phong An để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Biên Hòa, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai Hồ Thanh Sơn trao quyết định cho ông Nguyễn Phong An. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Phong An hứa phấn đấu rèn luyện về mọi mặt, dốc sức, chung lòng cùng tập thể lãnh đạo thành phố đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành. Đồng thời sẽ kế thừa và phát huy tốt thành tựu, kinh nghiệm qua các thời kỳ, khắc phục những hạn chế, yếu kém, tháo gỡ “điểm nghẽn”, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo động lực mới thúc đẩy kinh tế - xã hội của thành phố phát triển nhanh, bền vững.

HOÀNG BẮC