Ông Nguyễn Văn Thạnh thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội

Ông Nguyễn Văn Thạnh. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội

Tại nghị quyết này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Văn Thạnh thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, đơn vị bầu cử số 01 tỉnh An Giang.

Ông Nguyễn Văn Thạnh hiện là Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh An Giang, trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV với tỷ lệ 68,82%. Trước khi trở thành Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh An Giang, ông từng làm Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Tịnh Biên; kiểm sát viên trung cấp - Viện trưởng Viện KSND huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Tại kỳ họp thứ 22 vào ngày 1 và 2-11-2022, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 20 đối với một số tổ chức đảng, đảng viên ở tỉnh An Giang. Ông Nguyễn Văn Thạnh nằm trong số cán bộ của tỉnh An Giang bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật lần này với mức cảnh cáo.

Qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng Viện KSND tỉnh An Giang trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy tổ chức Đảng này đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; không thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để nhiều tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Đây là những vi phạm kéo dài nhiều năm nhưng chậm phát hiện, xử lý, gây hậu quả nghiêm trọng; nhiều cán bộ, đảng viên trong các cơ quan trên bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự; gây dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tham nhũng, tiêu cực; ảnh hưởng uy tín của các tổ chức đảng và các ngành chức năng.

ANH PHƯƠNG