Oscar 2025 - Tiếng nói thuần khiết của điện ảnh

Phim độc lập lên ngôi

Sau lễ trao giải Oscar lần thứ 97, tờ CNN đã có một đánh giá ngắn gọn như sau: Lễ trao giải năm nay nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của phim độc lập. Anora - một bộ phim độc lập với kinh phí sản xuất vẻn vẹn 6 triệu USD đã giành chiến thắng gần như tuyệt đối ở 5/6 hạng mục đề cử.

Ngoài giải quan trọng Phim hay nhất, phim có thêm chiến thắng tại các hạng mục: Đạo diễn xuất sắc, Nữ diễn viên chính xuất sắc, Dựng phim xuất sắc nhất, và Kịch bản gốc xuất sắc. “Anora chính là bộ phim nhỏ bé nhưng đầy sức mạnh và đã làm nên chuyện”, CNN đưa ra bình luận.

Anora có đêm chiến thắng huyền diệu tại Oscar 2025. Ảnh: Reuters

Trước đó, trong phần phát biểu trên sân khấu, nhà sản xuất của Anora là Samantha Quan cũng tiếp thêm sức mạnh cho các nhà làm phim độc lập khi chia sẻ, ê kíp làm phim với rất ít kinh phí, nhưng làm bằng cả trái tim. “Gửi đến tất cả những người mơ mộng và các nhà làm phim trẻ: Hãy kể những câu chuyện bạn muốn kể, những câu chuyện chạm đến bạn. Tôi hứa, bạn sẽ không bao giờ hối hận”, cô nhắn nhủ.

Oscar 2025 được xem là tương đối trọn vẹn với phần tri ân xứng đáng dành cho các cá nhân và tác phẩm. Adrien Brody lần thứ hai giành tượng vàng Oscar nhờ hóa thân xuất sắc trong The Brutalist. Anh từng lập kỷ lục là nam diễn viên trẻ nhất thắng giải Oscar hạng mục Nam chính khi lên ngôi năm 29 tuổi, với vai diễn trong The Pianist cách đây 22 năm.

Hay chiến thắng của Kieran Culkin (A Real Pain) và Zoe Saldaña (Emilia Pérez) hạng mục Nam, Nữ phụ, cũng đều nhận được sự tán dương lớn. Paul Tazewell (Wicked) trở thành người da đen đầu tiên giành giải Thiết kế trang phục xuất sắc nhất.

Nhưng Oscar năm nay không phải không có bất ngờ. Mikey Madison giành giải Nữ chính xuất sắc khi vượt qua đàn chị lão luyện Demi Moore (The Substance) vốn được xem là ứng viên sáng giá sau khi thống trị mùa giải thưởng. Demi Moore đã thắng mọi giải lớn, trừ BAFTA, giải thưởng thuộc về Madison tháng trước. Các bộ phim thống lĩnh đề cử năm nay Emilia Pérez (13 đề cử), The Brutalist và Wicked (10 đề cử), Conclave (8 đề cử) nhưng cũng chỉ ra về với 1-2 giải thưởng.

Sức mạnh kết nối và tri ân

Trong đêm trao giải Oscar, cả chương trình và người chiến thắng đều tập trung vào sự đoàn kết của gia đình, tình yêu thuần khiết dành cho điện ảnh. Đặc biệt, đêm trao giải không thiếu khoảnh khắc xúc động: những tràng pháo tay lớn nhất và thời gian đứng dậy tán dương lâu nhất trong đêm dành cho những người lính cứu hỏa.

Người dẫn chương trình Conan O’Brien đã mời một nhóm lính cứu hỏa từ Los Angeles lên sân khấu. Lễ trao giải năm nay cũng đóng vai trò như một sự kiện gây quỹ, khi thành phố vẫn đang vật lộn để phục hồi sau những trận cháy rừng tàn khốc tháng trước - thảm họa đã cướp đi nhà cửa của cả người nổi tiếng lẫn thường dân, cũng như hàng chục sinh mạng.

“Thay mặt tất cả mọi người ở khu vực Los Angeles, cảm ơn các bạn vì tất cả những gì đã làm,” O’Brien nói với nhóm lính cứu hỏa.

Như thường lệ, In Memoriam - khoảnh khắc tôn vinh những cá nhân của ngành công nghiệp điện ảnh tại mỗi lễ trao giải Oscar luôn đầy trang trọng và xúc động. Năm nay, nhà soạn nhạc Quincy Jones, người từng 7 lần được đề cử Oscar, đã được vinh danh với phần giới thiệu từ Oprah Winfrey và Whoopi Goldberg. Cả hai từng đóng vai chính trong The Color Purple (1985), bộ phim Jones không chỉ sáng tác nhạc phim, còn giữ vai trò nhà sản xuất.

Ca sĩ Queen Latifah đã tôn vinh Jones bằng màn trình diễn ca khúc Ease on Down the Road từ The Wiz - bộ phim chuyển thể từ vở nhạc kịch Broadway năm 1978. Jones khi đó là giám đốc âm nhạc và cũng đã nhận đề cử Oscar cho phần nhạc phim. Quincy Jones qua đời vào ngày 3-11-2024 ở tuổi 91 tại Los Angeles, Mỹ.

Lễ trao giải Oscar cũng dành một phần để tôn vinh loạt phim huyền thoại về chàng điệp viên James Bond 007, khiến khán giả vừa phấn khích vừa hoài niệm. Trên sân khấu, Halle Berry - một trong những minh tinh từng xuất hiện trong series phim này, đã giới thiệu các thước phim về điệp viên James Bond trên sân khấu. Lisa (nhóm Blackpink) mở màn với Live and Let Die, tiếp theo là Doja Cat với Diamonds Are Forever và Raye đầy cảm xúc với nhạc phim Skyfall, những bản nhạc phim tiêu biểu.

Hiện Hãng Amazon MGM đã tiếp quản thương hiệu 007, làm dấy lên nhiều tranh luận rằng ai sẽ là James Bond tiếp theo sau khi Daniel Craig rời đi kể từ phần phim cuối cùng No Time to Die, năm 2021.

HẢI DUY