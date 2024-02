Phá đường dây ma túy từ nước ngoài về Việt Nam, thu giữ 15 bánh heroin

Ngày 29-2, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị liên quan phá chuyên án ma túy lớn, bắt 2 đối tượng, thu giữ 15 bánh heroin.

Phan Văn Tiến và Đinh Bạt Long. Ảnh: CÔNG AN NGHỆ AN

Qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Diễn Châu phát hiện một đường dây ma túy lớn từ nước ngoài thông qua đường tiểu ngạch thẩm lậu vào địa bàn huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh), qua huyện Diễn Châu sau đó đưa đi các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Trước tính chất phức tạp, nguy hiểm của vụ việc, Công an huyện Diễn Châu đã báo cáo và được lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho xác lập chuyên án đấu tranh.

Tang vật vụ án. Ảnh: CÔNG AN NGHỆ AN

Chiều 26-2, Công an huyện Diễn Châu huy động lực lượng, phối hợp với Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) tổ chức theo dõi, đón lõng trên cao tốc Diễn Châu - Nghi Sơn.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, lực lượng của Ban chuyên án đã bắt quả tang Phạm Văn Tiến (SN 1983, trú xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc) và Đinh Bạt Long (SN 1985, trú xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương, cùng tỉnh Nghệ An) đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 15 bánh heroin và các chứng cứ, tài liệu liên quan.

Hiện chuyên án đang được mở rộng điều tra.

DUY CƯỜNG