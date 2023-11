Phá thành công chuyên án mang thai hộ và mua bán nội tạng người

Sáng 10-11, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa phá thành công chuyên án tổ chức mang thai hộ và mua bán mô, nội tạng cơ thể người.

Đây là vụ án tổ chức mang thai hộ lớn nhất khu vực miền Trung, Tây Nguyên và mua bán mô, nội tạng cơ thể người có phạm vi toàn quốc.

Thông tin ban đầu, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện trên facebook có nhóm mang thai hộ và tìm người mang thai hộ, hiến trứng tại TPHCM – Huế - Hà Nội. Nhóm này xuất hiện hàng loạt bài viết liên quan đến hoạt động mang thai hộ, mua bán nội tạng. Các đối tượng đăng tải nhiều bài viết mời chào dịch vụ nhưng không để lại thông tin liên lạc, chỉ liên hệ bằng hình thức nhắn tin riêng.

Bằng việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành xác minh, giải quyết nguồn tin, Công an Tỉnh Thừa Thiên Huế đã lần theo từng đầu mối thu thập tài liệu, chứng cứ, truy bắt các đối tượng có liên quan.

Qua đó, lực lượng Công an xác định nhóm đối tượng gồm: Trương Thị Thùy Trinh, sinh năm 1993, trú tại tỉnh Bình Thuận; Trần Tuấn Anh, sinh năm 1992, trú tại tỉnh Hà Nam; Trần Việt Thành, sinh năm 1996, trú tại tỉnh Bắc Cạn, cùng thuê một tại căn hộ chung cư Nera, phường An Đông, TP Huế để sinh sống.

Các đối tượng thường xuyên đăng quảng cáo tại các hội nhóm trên không gian mạng để tiếp cận người có nhu cầu, liên hệ và đặt vấn đề với các gia đình hiếm muộn. Mỗi ca mang thai hộ có giá khoảng 450–600 triệu đồng, hiến trứng khoảng 25 triệu đồng, ghép thận với giá khoảng 900 triệu – 1,45 tỷ đồng. Việc tuyển chọn người mang thai hộ và hiến trứng thường kèm theo các yêu cầu về sức khỏe, ngoại hình, độ tuổi. Đây là nhóm đối tượng hoạt động với nhiều hình thức tinh vi, có phạm vi hoạt động toàn quốc.

Về hoạt động mang thai hộ, Trương Thị Thùy Trinh là đối tượng cầm đầu, có uy tín về làm thủ tục để đủ điều kiện mang thai hộ lớn nhất khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Quá trình theo dõi, thu thập tài liệu, cơ quan Công an xác định Trinh cùng với Trần Việt Thành đã tổ chức mang thai hộ cho nhiều cá nhân trên toàn quốc.

Riêng tại tỉnh Thừa Thiên Huế, vào ngày 29-5-2023, Trinh đã tổ chức cho một trường hợp mang thai hộ thành công, người mang thai hộ đã sinh được một bé trai với hợp đồng thỏa thuận là 200 triệu đồng. Tại thời điểm phá án, lực lượng Công an còn phát hiện, Trinh thuê địa điểm Phòng 908 –C1 khu chung cư Xuân Phú, phường Xuân Phú, TP Huế để nuôi 2 đối tượng đang mang thai.

Về hoạt động tổ chức mua bán thận, đối tượng Trần Tuấn Anh cùng Trần Việt Thành tổ chức mua bán thận tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Qua đấu tranh khai thác, từ năm 2018, đối tượng Tuấn Anh đến bệnh viện tại Huế, vào khoa thận để tìm kiếm bệnh nhân có nhu cầu ghép thận, để lại số điện thoại và rao giá 1 quả thận từ 800 triệu - 1,3 tỷ đồng. Tuấn Anh tìm người có nhu cầu bán thận qua trung gian là Trần Việt Thành. Mỗi trường hợp bán thận thành công, Tuấn Anh chi trả cho Thành từ 100-110 triệu đồng. Từ năm 2018 đến nay, Trần Tuấn Anh đã tổ chức 8 ca ghép thận tại một bệnh viện ở Huế, trong đó có 4 ca thành công.

Ngoài ra, trong chuyên án này, lực lượng Công an còn phát hiện thêm nhóm gồm 2 đối tượng: Nguyễn Thị Thu Hà, sinh năm 1986, trú tại Quảng Bình; Nguyễn Văn Ninh, sinh năm 1998, trú tại Sóc Trăng.

Từ tháng 7-2020, Hà và Ninh sống với nhau như vợ chồng ở tại đường Bà Triệu, TP Huế. Cả hai đến 1 bệnh viện tại Huế tìm người có nhu cầu ghép thận để môi giới mua bán, ghép thận. Mỗi ca ghép thận có giá từ 900 triệu - 1,3 tỷ đồng. Trong đó, người hiến được nhận 450 triệu, các chi phí liên quan đến khám chữa bệnh, tiền phẫu thuật, nuôi ăn,… khoảng 450 triệu đồng. Sau khi trừ các khoản, đối tượng Hà và Ninh thu lợi khoảng 100 triệu đồng cho mỗi ca môi giới ghép thận thành công. Từ năm 2020 đến nay, Nguyễn Thị Thu Hà đã môi giới cho khoảng 18 trường hợp, trong đó có 3 ca phẫu thuật, ghép thận thành công. Đối tượng Ninh đã môi giới thành công 5 ca ghép thận và hỗ trợ Hà môi giới thành công 1 trường hợp.

Hiện, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Thị Thùy Trinh, Nguyễn Việt Thành về “Tội mang thai hộ vì mục đích thương mại”. Khởi tố 4 bị can đối với Nguyễn Anh Tuấn, Trần Việt Thành, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Văn Ninh về “Tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người”.