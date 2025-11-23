Đợt lũ lịch sử ở Trung bộ là hiếm gặp, không thể dự báo chính xác

Ngày 23-11, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đã có báo cáo tổng hợp và đánh giá về đợt mưa lũ lịch sử ở Trung bộ, cũng như báo cáo công tác dự báo - cảnh báo về đợt mưa lũ này.

Lực lượng Quân khu 7 hỗ trợ người dân xã D'ran (tỉnh Lâm Đồng) khắc phục hậu quả lũ lụt﻿

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho rằng, đợt mưa lũ ở Nam Trung bộ từ ngày 16-11 đến ngày 22-11 là một hiện tượng cực đoan, vượt kỷ lục lịch sử. Lượng mưa tại nhiều trạm như Sơn Hòa (Đắk Lắk) 601,2mm và Quy Nhơn (Gia Lai) 380,6mm đều vượt các kỷ lục lịch sử từng ghi nhận, trong khi một số trạm khác như Sơn Thành Tây, Sơn Thành Đông, Hòa Mỹ Tây, Sông Hinh ghi nhận mưa 1.000-1.200mm chỉ trong vài ngày.

“Theo phân loại của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO), đây là các sự kiện hiếm gặp, gần như không thể dự báo chính xác định lượng”, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết.

Các chuyên gia khí tượng - thủy văn cũng cho biết, lượng mưa tích lũy từ tháng 10 đến giữa tháng 11 đã đạt mức rất cao (cao hơn trung bình nhiều năm 120-200%) khiến đất đai bão hòa. Khi bước vào đợt mưa chính, chỉ cần thêm 300-500mm mưa bổ sung là đã hình thành lũ lớn.

Cơ quan khí tượng - thủy văn cho biết, thống kê trong 30 năm qua, các đợt lũ lớn ở Nam Trung bộ thường xảy ra trước ngày 15-11. Tuy nhiên, đợt lũ lớn năm 2025 lại xuất hiện muộn hơn so với quy luật này.

Vì vậy, cơ quan khí tượng - thủy văn đánh giá, sự kiện lũ lớn bất thường này là một minh chứng rõ ràng về quy luật lũ truyền thống đang thay đổi, phản ánh xu hướng thời tiết ngày càng cực đoan, khó lường do tác động của biến đổi khí hậu dẫn đến thay đổi của hoàn lưu, bão và áp thấp nhiệt đới.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng thông tin, điểm đặc biệt của đợt lũ này là nhiều sông lớn cùng vượt lũ lịch sử: sông Kỳ Lộ (tại Đắk Lắk) vượt kỷ lục năm 2009, sông Ba (tại Đắk Lắk) vượt kỷ lục năm 1993, sông Dinh Ninh Hòa (tại Khánh Hòa) vượt kỷ lục năm 1986.

“Hiện tượng lũ đồng thời phá kỷ lục trên 3-5 lưu vực là cực kỳ hiếm, gần như chưa từng xuất hiện trong hơn 50 năm quan trắc và không thuộc mức lũ tính toán thông thường”, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đánh giá và cho biết, điều này cho thấy, chỉ dự báo chính xác hơn vẫn không đủ để ngăn chặn thiên tai vượt lịch sử.

PHÚC HẬU