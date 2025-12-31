Phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 10.000 hài cốt liệt sĩ

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa có kết luận về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Chính phủ đặt tiêu phấn đấu đến hết năm 2030, tìm kiếm, quy tập được khoảng 10.000 hài cốt liệt sĩ

Giai đoạn 2021 - 2025, toàn quốc đã tìm kiếm, quy tập được 6.959 hài cốt liệt sĩ (ở trong nước 3.122, ở Lào 938, ở Campuchia 2.899); tiếp nhận 13.404 mẫu hài cốt liệt sĩ và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ. Cùng với đó, phân tích, so sánh, đối khớp và trả kết quả giám định ADN đối với 1.094 trường hợp, trong đó xác định được danh tính 103 hài cốt liệt sĩ; xác minh, kết luận, đính chính, bổ sung thông tin bằng phương pháp thực chứng đối với 2.560 mộ an táng trong nghĩa trang liệt sĩ.

Trong giai đoạn 2026-2030, mục tiêu đề ra là đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, phấn đấu dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (tức 27-7-2027) tìm kiếm, quy tập được khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin hiện đang an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ.

Đến hết năm 2030, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được khoảng 10.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 23.000 mẫu hài cốt liệt sĩ; đẩy mạnh xác minh, kết luận, bổ sung, đính chính thông tin mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng.

Phó Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Công an và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch triển khai lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trong nghĩa trang liệt sĩ, hoàn thành trước tháng 7-2027; chủ trì xây dựng Đề án đẩy mạnh công tác rà phá bom mìn, vật nổ để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại tỉnh Tuyên Quang (Vị Xuyên), Lào Cai, Lạng Sơn...

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện, đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ bảo đảm đúng, đủ, sạch, sống; hoàn thành trong quý 2-2026.

PHAN THẢO