Phản hồi vụ lãng phí tài sản công ở Hà Tĩnh: Chuyển giao về địa phương quản lý

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa cho biết, ông Trần Báu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, đã ký ban hành quyết định chuyển giao tài sản công là các cơ sở nhà, đất, trụ sở làm việc, nhà xưởng chế biến chè, nhà văn hóa kiêm hội trường và tài sản khác thuộc Tổng đội Thanh niên xung phong xây dựng vùng kinh tế mới Tây Sơn về UBND xã Sơn Tây và UBND xã Sơn Kim 2 quản lý.

Chuyển giao tài sản công hình thành từ Dự án Làng thanh niên lập nghiệp Tây Kỳ Anh thuộc Tổng đội Thanh niên xung phong xây dựng vùng kinh tế Phúc Trạch về UBND xã Kỳ Văn quản lý, gồm: nhà làm việc, nhà ở ban quản lý dự án, nhà văn hóa, nhà xưởng chế biến chè, vườn ươm…

Trước đó, Báo SGGP đã có các bài viết “Làng thanh niên lập nghiệp chưa thể lập nghiệp”, “Hà Tĩnh: Tắc đầu ra, chè bị ép giá”. Theo phản ánh, Dự án Làng thanh niên lập nghiệp Tây Kỳ Anh được đầu tư xây dựng trong giai đoạn 2015-2019, kỳ vọng sẽ mang lại cơ hội việc làm, giúp nhiều thanh niên lập nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, sau quá trình triển khai, dự án vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra.

Dự án Tổng đội Thanh niên xung phong xây dựng vùng kinh tế mới Tây Sơn được thành lập vào năm 2003 và được xem là điểm tựa phát triển kinh tế vùng biên. Tuy nhiên, từ năm 2022 đến nay, tại dự án, việc sản xuất, tiêu thụ sản phẩm chè rất khó khăn; tổng đội không có chức năng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chè, không có vốn đầu tư… nên nhà máy chế biến chè và các hệ thống dây chuyền, máy móc đã ngừng hoạt động, bỏ hoang, xuống cấp, hư hỏng, gây lãng phí.

DƯƠNG QUANG