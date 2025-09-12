Phản hồi bài viết “Khu đô thị chặn dòng thoát lũ”: UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu khắc phục trước mùa mưa lũ

Ngày 11-9, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đã có văn bản chỉ đạo khắc phục, xử lý dứt điểm tình trạng ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến sinh kế hàng trăm hộ dân tại khu phố 5, phường Quy Nhơn Đông (vụ việc Báo SGGP phản ánh trong bài “Khu đô thị chặn dòng thoát lũ”, đăng ngày 12-7-2025).

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất xây dựng tuyến kênh thoát nước dài 150m trong phạm vi dự án Khu đô thị mới Chợ Góc (CG-01), lắp đặt 2 cống bê tông ly tâm D1.500mm, nối từ hạ lưu cầu bản 5 khoang đến tuyến kè phía Bắc dự án, gần thượng lưu cầu Điện Biên Phủ mới. Đồng thời, nhà thầu sẽ hạ thấp tuyến đường công vụ phía Nam quốc lộ 19 mới (đoạn cầu Hà Thanh 6 - Điện Biên Phủ) khoảng 70cm để tăng khả năng tiêu thoát lũ, giảm thiệt hại cho người dân.

UBND tỉnh giao Công ty TNHH Phú Gia Riverside chịu trách nhiệm toàn bộ kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và xây dựng công trình, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn thi công. Các đơn vị liên quan phải huy động tối đa nguồn lực, đưa công trình vào sử dụng trước ngày 30-9-2025, kịp thời vận hành tiêu thoát lũ trong mùa mưa bão.

Trước đó, nhiều hộ dân khu phố 5 phản ánh đến Báo SGGP việc dự án CG-01 san lấp cửa thoát lũ, khiến hơn 62ha lúa của gần 100 hộ bị ngập, trong đó 15ha phải bỏ trắng. Người dân kiến nghị khơi thông dòng chảy, thống kê thiệt hại để được hỗ trợ, bồi thường.

NGỌC OAI